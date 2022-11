Freshful by eMAG anunță listarea în platformă a gamei 5 to go for Home

Livrat proaspăt în București și Ilfov de către cei peste 200 de curieri Freshful, gustul 5 to go ajunge, într-o diversitate de combinații și arome, la toți cei care vor să se bucure de produsele celui mai mare lanț de cafenele din România

Începând cu luna noiembrie 2022, peste 55.000 de clienți Freshful pot adaugă la cumpărăturile lor săptămânale Freshful și produsele din gama de retail 5 to go create special pentru a păstra aceeași experiență savuroasă din cafeneaua lor de proximitate preferată.

Gama 5 to go disponibilă pe Freshful, la un singur click distanță, include produse care se remarcă prin gust și calitate, dar și prin conținutul nutrițional echilibrat - cu aport scăzut de zahăr, bio, vegane sau fără gluten, adaptate stilului de viață și tendințelor consumatorului modern.

„Am promis încă de la început clienților noștri o gamă bogată și bine sortimentată de produse cu prețuri competitive, calitative, gustoase, provenite chiar de la producători sau furnizori locali. Listarea gamei 5 to go sedimentează această promisiune și, în plus, completează angajamentul nostru de a susține afacerile românești. Mai mult, Freshful și 5 to go se adresează aceluiași tip de consumatori, oameni care își trăiesc viață cu viteză, energie, care caută mereu moduri simple de a se bucura de gustul care le place, de cumpărături făcute simplu și fără efort” - Andrei Popescu, General Manager Freshful by eMAG.

“Ne bucurăm că 90% din produsele din portofoliul 5 to go home sunt acum listate pe Freshful și, după nici două luni de când suntem listați, comenzile sunt repetitive. Ne dorim să dezvoltăm cât mai mult zona de home și să le oferim clienților o arie și mai largă de produse din care pot alege. Vom pune accent în continuare pe inovație și sperăm ca partenerii Freshful să fie deschiși la noile noastre propuneri” - Radu Savopol, fondator 5 to go.

Produsele 5 to go accesibile în platforma Freshful

Apa cu vitamine VIWA by 5 to go

Cu un gramaj de 600 ml și cu un ambalaj sustenabil (sticlele sunt realizate 50% din PET reciclabil), gama de apă cu vitamine 5 to go & VIWA Vitamin Water cuprinde 6 sortimente naturale: Immunity cu vitamina C și D3, Immunity cu vitamina C și D3 varianta ZERO, Body Pro cu aloe vera și zinc, Vitality cu cafeină naturală obținută din fructul guarana, Magnemax cu magneziu și complex de vitamine B, precum și noul sortiment Brainboost ZERO cu ginkgo biloba și ceai verde.

Gama de produse ready to drink pe bază de cafea

Această gamă conține trei sortimente: ESPRESSO Macchiato, CAPPUCCINO și LATTE Macchiato. Ambalate în sticle de 230 ml, sunt alegerea potrivită pentru persoanele cu un stil de viață activ, în continuă mișcare, care au nevoie de mai multă energie pe parcursul zilei pentru a face față ritmului cotidian alert.

Sirop cu diverse arome

Cu aromă de caramel, caramel sărat, cocos, Irish Cream, Makalu Shisha sau vanilie, siropurile 5 to go sunt soluția pentru obținerea acasă a latte-ului perfect, însă sunt potrivite în orice preparat din cafea, căruia îi vor aduce o savoare aparte.

Gama vegană de cookies

Aceste cookies delicioase sunt produse organice, fără zahăr adăugat și fără gluten, cu un conținut ridicat de fibre, reprezentând o opțiune ideală pentru persoanele vegane sau cu diverse intoleranțe alimentare (gluten, lactoză) și, totodată, o gustare delicioasă și sănătoasă și pentru copii.

Capsule de cafea compatibile Nespresso

Disponibile în 3 variante: Urban Crema, Esclusivo și Columbia L'esperienza. Colombia L’esperienza are o textură cremoasă, notele fine de citrice și caramel ale cafelei Colombia Single Origin aflându-se în topul celor mai apreciate sortimente. Urban Crema este un mix între notele fine, dulci și cremoase ale cafelei Arabica și gustul puternic și amărui, cu un touch de ciocolată, al cafelei Robusta, rezultatul fiind o explozie de arome memorabile. Esclusivo 100% Arabica inspiră cu notele fine de ciocolată și aroma romantică, ideală pentru un ritual de răsfăț de dimineață.

Cafeaua IBRIK

Dedicată celor cărora tradiția cafelei la ibric le face diminețile mai frumoase, cafeaua IBRIK de la 5 to go este disponibilă în diverse sortimente și reprezintă o alegere minunată pentru un start al zilei excelent, aromat și energic.

