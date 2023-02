Feli, momente grele după despărțirea de tatăl fiicei sale! Cum a reușit artista să se vindece?

Feli este una dintre cele mai îndrăgite artiste autohtone, iar piesele sale sunt iubite de public, mai ales că în versurile aristei multă lume se regăsește. Din păcate, vedeta a avut parte de un blocaj creativ, asta după ce suferința a pus stăpânire pe inima sa.

Cu toate că Feli își dorea să se elibereze și să scrie tot ceea are pe suflet, ea nu reușea să își găsească resursele necesare. Artista a recunoscut că a trăit momente grele după despărțirea de tatăl fiicei sale și a avut nevoie de o perioadă în care să se vindece.

„Am avut o perioadă extrem de grea. Perioadă care, atunci când am dat să fug … m-a aruncat exact în mijlocul inimii mele. Nu mi s-a întâmplat niciodată să am un blocaj creativ atât de puternic. Îmi doream să scriu. Îmi doream să dau afară prin cântec sentimentele mele pentru că sunt reale. Pentru că știu că muzica scrisă din povești adevărate poate vindeca sufletul celui care o ascultă. Și ce împlinire mai mare pentru un artist decât asta? Să știi că muzica ta face cuiva bine… bate la cur orice ban sau kilometri de faimă. După o pauză totală din august, în ianuarie am scris prima piesă.

Mâine îi filmez un videoclip care să redea in imagini tot ce simte acum inima asta a mea. Asta nu e o postare de promovare. E un mesaj de bucurie prin care să vă spun ce frumos îmi voi cânta povestea. Și cât vă veți regăsi în ea. Nu e un single oficial. E o piesă cadou. Pentru mine și pentru voi. Vă pup din lumea mea”, a transmis Feli, pe Instagram.