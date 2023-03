Cântă trap, dar are o familie extraordinară și doi copii superbi. Hai să o cunoști pe Badd G!

Cunoscută deja pe scena urbană, Badd G este una dintre puținele prezențe feminine din industria trap, o artistă cu un puternic impact asupra genului și nu numai.

Melodiile ei au atras mii de fani care s-au îndrăgostit de mesajele puternice și fără perdea cu care artista și-a obișnuit comunitatea. Teme precum viața în cartier, supremație, lupta pentru putere și conflictele sunt abordate în cântecele ei.

Dar dincolo de imaginea de artistă dură și puternică, Badd G este o familistă convinsă. De peste 12 ani trăiește o poveste de iubire cu Angelo, pe care l-a cunoscut pe Facebook. Și-au dat întâlnire și de atunci nu s-au mai despărțit.

„Nu am avut o perioadă de probă, ca să zic așa. Am început să vorbim pe Messenger, ne-am dat întâlnire și de atunci am rămas împreună. Ne potrivim la multe lucruri și asta ne-a ținut împreună.” spune Badd G.

Din povestea lor de dragoste s-au născut și cei doi copii: Azad, care are 5 ani, și Karim, care are 3 ani. Despre cei doi copii, Badd G spune:

„Sunt personalități diferite. Cel mare este blând, liniștit, iubitor. Cel mic îmi seamănă 100%. În copilărie am fost o rebelă. Nu făceam prostii mari, încât să am certuri cu părinții, dar am făcut mereu ce m-a tăiat capul, iar Karim este exact ca mine. E mămos, dar face doar ce vrea el.” povestește Badd G.

Viața între trap și familie se împarte greu. Artista spune că nu îi vine ușor să împace cele două activități.

„Copiii sunt cu mine acasă, așa că trebuie să lucrez la piese printre activitățile de mamă. Cât le fac lor de mâncare mai scriu un vers, după le pun de mâncare și mai am răgaz să scriu 2-3 versuri. Fac asta câteva zile, până finalizez piesa. Apoi merg în studio să înregistrez. Din fericire, Angelo mă ajută mult și ne împărțim timpul cu cei mici.”

Întrebată ce părere au copiii despre cariera ei, Badd G răspunde:

„Le place foarte mult ceea ce fac, sunt fanii mei. Își doresc la rândul lor să cânte. Nu reușesc să îi iau cu mine la studio când lucrez, dar am fost în vizită în afara sesiunilor mele. Azad își dorește să înregistreze, așa că i-am promis că vom scrie o piesă împreună. Asta ca un spoiler pentru ce urmează.”

De ce a ales trapul? Cântă deja de 2 ani și se vede făcând asta până la 40. E zona în care se regăsește cel mai bine, asta este muzica pe care o ascultă dintotdeauna. După 40 ani vrea să vadă ce îi rezervă viitorul.

Vizionare placuta