Cat Music și Fundația Arctic, împreună pentru sustenabilitate în campania Redefinește mândria românească

Fundația Arctic și labelul Cat Music, alături de artiștii și creatorii de conținut din portofoliu, îi provoacă pe români să redefinească mândria prin raportare la sustenabilitate și își propun să schimbe comportamente și percepții printr-o campanie care aduce în focus consumul responsabil.

Sub sloganul „Redefinește mândria românească", prima campanie integrată a Fundației Arctic alături de Cat Music, și semnată de McCann Bucharest, a avut drept punct de plecare un amplu studiu despre înțelegerea sustenabilității în rândul românilor, desfășurat de Fundație, împreună cu Ipsos. Potrivit acestuia, 4 din 5 români sunt dispuși să facă mai multe pentru sustenabilitate, dacă ar avea mai multe cunoștințe în acest sens. Principala barieră este lipsa accesului facil la informație, dar și lipsa resurselor personale – de timp sau financiare.



Mesajul conturat creativ de agenția McCann Bucharest și implementat de către Cat Music, cel mai important label din România și TRU House of Fresh Content Creators, divizie de influencer marketing sub egida Cat Music, este unul care atrage atenția că supraconsumul nu este un motiv de laudă, ci, dimpotrivă, românii ar trebui să fie mândri de grija pe care o au față de mediul înconjurător. Astfel, fundația Arctic și Cat Music încurajează conștientizarea importanței unor acțiuni concrete pentru a transforma sustenabilitatea în realitate, iar acestea trebuie să aibă ca punct de pornire comportamente pe care oamenii le pot adopta cu ușurință pe termen lung.



Proiectul își propune să redefinească mentalități, folosind citate populare memorabile cu sens negativ, cărora le oferă o conotație pozitivă, legându-le de obiceiuri sustenabile. Astfel, expresii precum „de căpătat" – pentru haine second-hand, „ca la țară" – pentru alimentele de la producătorii locali sau „de pomană" pentru mâncarea primită în dar dobândesc valențe noi. Temele pe care a fost construită comunicarea sunt moda sustenabilă, sprijinirea producătorilor locali, reducerea consumului de plastic și hârtie nereciclabilă, utilizarea apei în mod responsabil și combaterea risipei alimentare, în acord cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Organizației Națiunilor Unite.



Campania „Redefinește mândria românească" se desfășoară exclusiv în mediul digital, iar mesajul acesteia este transmis prin intermediul artiștilor Cat Music, care devin ambasadori ai acestor comportamente sustenabile - Alexandra Ungureanu, Cleopatra Stratan, Edward Sanda, Tostogan'S, Petra și Maia Mălăncuș - dar și al creatorilor de conținut TRU care au ales să se alăture acestui proiect: Azaleea Necula, Alex Cozma („Atenție, Cad Mere!"), Marius Elisei, Francisc Sandor, Sorana Maria, Andrei Zimbilschi și Bogdan Tarcău.



„Oamenii sunt obișnuiți să mănânce produse de fiță, cum ar fi avocado care vine de pe alt continent, sau mango, deși nu este sustenabil să le aduci de peste mări și țări", spune Cleopatra Stratan.



„Eu, de ceva vreme, am început să fac cumpărături de pe site-uri de haine preowned și, la rândul meu, dau mai departe piese din garderoba mea, pentru că hainele merită să aibă o viață cât mai lungă și să facă și pe altcineva fericit, pentru că așa este sustenabil, chiar dacă unii spun «de căpătat»", spune Alexandra Ungureanu.



Creatorii de conținut s-au implicat activ și în procesul creativ, prin personalizarea temelor susținute, pentru a transmite mesajul campaniei într-un mod autentic și de impact pentru comunitățile lor online. Astfel, cu sprijinul Cat Music, TRU și McCann Bucharest, ambasadorii campaniei au filmat în studiourile special amenajate ale diviziei TRU ce îmbină inovații tehnologice de ultimă oră, pentru a crea producții vizuale de impact.



„Într-o mare de campanii de responsabilitate socială, este dificil să identifici oameni cu adevărat dedicați și pasionați, care înțeleg pe deplin importanța acestui segment. Echipa Fundației Arctic contribuie la formarea unei generații responsabile și am convingerea că împreună putem ajuta la informarea și conștientizarea comunităților noastre, pentru a adopta un comportament bazat pe sustenabilitate. Mă bucur că prin acest parteneriat, alături de artiști și creatori de conținut, putem face bine și îi putem inspira pe cei din jurul nostru să ia inițiativă în acest demers", declară Ștefan Vrabie, Manager Cat Music & TRU [The Real You].



„Campania marchează lansarea Fundației Arctic ca platformă de educație și formare a unor comportamente sustenabile. Studiul desfășurat cu aceasta ocazie ne-a arătat cum evoluează percepțiile privind sustenabilitatea și a reconfirmat că aceasta devine din ce în ce mai relevantă pentru români. Prin intermediul ei ne propunem să schimbăm mentalități, atrăgând atenția asupra unor obiceiuri de consum nesustenabile definitorii pentru societatea noastră și oferind în același timp alternative accesibile. Aducând în prim-plan valorile în care credem, o viziune puternică pentru schimbare pe termen lung și o misiune clară, vrem să îi inspirăm și pe alțîi să acționeze pentru un viitor mai verde. Mulțumim Cat Music, McCann Bucharest și tuturor celor care s-au implicat activ pentru lansarea acestui proiect ambițios", a adăugat Gabriel Eremia, Director Fundația Arctic.



Fundația Arctic este o organizație non-guvernamentală, nonprofit și apolitică a cărei misiune este să devină un catalizator al discuțiilor pe teme legate de sustenabilitate, un susținător al educației în materie de dezvoltare durabilă și un pilon de sprijin în evoluția României, ca societate, către un viitor mai bun. Fundația Arctic a fost fondată de compania Arctic și acționează ca o organizație independentă. Mai multe detalii: fundatia-arctic.ro/



Cea mai mare casă de discuri din Europa Centrală și de Est, Cat Music are în portofoliu artiști de renume ca Smiley, Voltaj, Lidia Buble sau Andreea Bălan și mulți alții pe care i-a propulsat de-a lungul timpului în topul clasamentelor locale și internaționale. Cu mai mult de 50 de canale online care ating 900 de milioane de vizualizări lunar, Cat Music oferă una dintre cele mai importante rețele multi-channel din Europa Centrală și de Est și pune la dispoziție un public larg și variat.



TRU [The Real You] este cel mai nou proiect inițiat sub egida Cat Music, ce-și propune să aducă împreună creatorii de conținut „new age" digital din România. Din portofoliul TRU fac parte influenceri precum IHatePink, Atenție! Cad Mere, Eea Ikeda, Marius Elisei, Azaleea Necula, 3 Chestii, Andra Ghinea, dar și mulți alții.