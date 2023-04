Cel mai important târg dedicat animalelor de companie din România va avea loc în perioada 19-21 Mai 2023, la Romaero Băneasa.

Expozanți din România, dar și de peste hotare, vor veni să lanseze produse noi și să își prezinte ofertele într-un spațiu de 3000 de mp amenajat special pentru ca vizitatorii să poată veni însoțiți de animalele de companie.

Participanții la târg vor avea ocazia să aleagă cele mai potrivite servicii și produse pentru animalul lor de companie, la prețuri de importator sau producător, cu reduceri substanțiale oferite doar pe perioada târgului.

Ediția din acest an se va axa pe șase domenii de interes pentru participanți:

• Nutriție – Expozanții vor fi prezenți cu produse de nutriție pentru câini, pisici, pești și alte animale mici la prețuri cu discount.

• Frumusețe – Cei mai importanți reprezentanți din domeniul cosmeticii pentru animale vor veni cu cele mai bune oferte atât pentru public cât și pentru cabinetele veterinare. Mai mult, la Beauty Salon, animaluțele vor beneficia, gratuit, de servicii de toaletare.

• Sănătate – Produsele veterinare esențiale pentru animaluțe sănătoase vor avea prețuri speciale pe perioada expoziției.

• Sport – Pe patrupezi îi așteaptă locuri de joacă dedicate : « Stairway of Champions » și « Ninja Challenge » unde cățeii își vor putea pune în valoare abilitățile, talentul și… condiția fizică.

• Entertainment - Arena PetExpo vă găzdui și în 2023 evenimente dedicate iubitorilor de animale: concursuri cu premii, demonstrații și ateliere de dresaj, spectacole de magie. În plus, sâmbăta, vizitatorii îi vor putea urmări pe cei mai talentați groomeri în cadrul Romanian Grooming Trophy, singura competiție de grooming din România, care setează standardele de calitate în acest domeniu. Pe parcursul celor 3 zile de sărbătoare a animaluțelor, va avea loc și International Betta Show 1st Edition – o noutate absolută în domeniul acvaristicii din Romania, la PetExpo 2023! Cei mai impresionanți pești exotici Betta se vor întrece în fața unui juriu internațional.

• Adopții – Cățeluși și pisicuțe speră ca între 19-21 Mai să își găsească o casă a lor, în care să fie iubiți așa cum merită.

Prețul biletului pentru târg este de 15 RON iar copiii până în 6 ani și studenții la Facultatea de Medicină veterinară au accesul gratuit.

Elevii, pensionarii și studenții beneficiază de un cost redus al biletului, de numai 10 RON.

Bilete disponibile în rețeaua IaBilet.ro dar și fizic la eveniment.

Programul târgului este:

Vineri 19 Mai: 12:00 - 20:00

Sâmbătă 20 Mai: 10:00 - 20:00

Duminică 21 Mai: 10:00 - 18:00

