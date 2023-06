DJ SAVA, Iuliana Beregoi și SHIFT sunt cei trei artiști ce aduc în playlist-uri Gașca 23

Dacă și tu ai fredonat măcar o dată versurile, cu siguranță vara aceasta nu va lipsi din playlistul tău „Gașca 23" ce poartă semnătura producătorului și artistului DJ SAVA, vocea captivantă a Iulianei Beregoi și versurile fresh în stilul caracteristic lui SHIFT.

Dacă și tu ai fredonat măcar o dată versurile, cu siguranță vara aceasta nu va lipsi din playlistul tău „Gașca 23" ce poartă semnătura producătorului și artistului DJ SAVA, vocea captivantă a Iulianei Beregoi și versurile fresh în stilul caracteristic lui SHIFT. Cu muzica și versurile compuse de către DJ SAVA alături de Florin Grozea, Gabriel Huiban, Dorian Micu, Istrate Gabriel și Gabriel Stănoiu, „Gașca 23", un remake al îndrăgitului single „Gașca Mea", promite să devină imnul acestei veri.



Producătorul și artistul DJ SAVA a făcut înconjurul lumii cu muzica sa de-a lungul timpului care a adunat peste 500 de milioane de vizualizări pe YouTube și a cucerit publicul cu hituri internaționale precum „Love in Dubai", „Aroma", „I Like The Trumpet", „I Loved You" și „Tenerife", care au avut mult succes în țări precum Germania, Marea Britanie, Italia, Bulgaria și altele. Până în prezent, DJ-ul a colaborat cu artiști precum Connect-R, Raluka, Alina Eremia, Faydee, Irina Rimes și Ioana Ignat. Printre cele mai recente piese ale sale se regăsesc „Playa Paraiso", „No More Lies", „Shisha", „Casablanca" și „Cover My Body In Gold", precum și „Jamaica" cu Connect-R, „Maria" și „Oye Como Va?" (alături de RUBY), „Dalida" (alături de BIBI), „Money Maker", „Can't Stop This Feeling" (cu Jose M Duro și Arturo Grao) și „No Lie" (alături de Adrian Sasu).



Iuliana Beregoi, a reușit să strângă în jurul său o comunitate impresionantă. Cariera sa a început pe când avea doar 12 ani, iar succesul a venit ulterior și a ajuns să fie cunoscută rapid în industria muzicală și nu numai. Printre cele mai ascultate piese ale sale se numără „Vina mea", care a reușit să strângă peste 41 milioane de vizualizări pe YouTube, dar și „Cum sună liniștea" și „Ne iubim".



Compozitor și producător de succes, SHIFT și-a început drumul către topurile muzicale în 2013, prin single-ul „Sus pe toc" (feat. Marius Moga), care a ajuns direct în playlist-urile de specialitate. Au urmat hituri precum „Piele albă, piele neagră" (feat. Connect-R), „Până în rai" (feat. Lora), „Liniștea", „Nu mă întorc", „După ani și ani" (feat. Vizi Imre), „Lejer", „Rupem boxele" (feat. Andreea Bănică), „Avioane de hârtie" (feat. Andra), „Norocos" (feat. What's UP & Connect-R) și „Urcă și coboară" (feat. RUBY). Anul trecut, artistul a lansat „Fragil", al treilea album din carieră.

