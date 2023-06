Francis On My Mind semnează coloana sonoră a noii reclame HBO MAX, cu piesa I'm Alright

După ce a făcut parte din campania Samsung Music Galaxy Thursday, fiind prima artistă din România inclusă în proiectul global, și a fost prezentă pe coloana sonoră a serialului american „The Summer I Turned Pretty", Francis On My Mind adaugă o nouă reușită în carieră. Piesa ei, I'm Alright, este sincronizată cu noua reclamă HBO MAX - Xfinity, iar Francis On My Mind este singurul artist din lume prezent in noua campanie.

Colaborarea dintre Francis On My Mind și MAX reprezintă o combinație perfectă între talentul și creativitatea artistei și spiritul inovator al platformei de streaming. Piesa "I'm Alright" oferă un cadru sonor captivant și potrivit pentru a surprinde esența și diversitatea conținutului disponibil pe MAX.



HBO Max nu este un canal TV, ci un serviciu de streaming pe care abonații îl pot folosi cu Xfinity. Xfinity este un segment american de telecomunicații și o divizie a Comcast Corporation.



Lansată alături de Universal Music România, melodia "I'm Alright" este compusă de către Francis On My Mind, alături de Sophie Lindinger, Luca Pivetz, Anett Kulbin, iar videoclipul e creat de Codruța Corocea (DoP), Cristina Popa (montaj), #Niciozifarafilmare (producție). Alături de Francis On My Mind, în videoclip apare şi band-ul artistei, alături de care este prezența și în concerte.



În legătură cu această colaborare de excepție, Francis On My Mind a declarat: "Este o onoare să semnez coloana sonoră a noii reclame MAX. 'I'm Alright' este o piesă specială pentru mine și mă bucur că pot împărtăși energia ei cu publicul larg prin intermediul acestei campanii. Sper că melodia va captiva audiența și că se va potrivi cu mesajul și conținutul atrăgător oferit de HBO MAX."



HBO MAX este o platforma recunoscută pentru conținutul său de calitate și variat, și continuă să își extindă gama de opțiuni pentru audiență, oferind o experiență de divertisment unică și captivantă.



Francis On My Mind lansează melodii pop perfecte de la sfârșitul anului 2019. În 2021, Francis On My Mind și-a început aventură internațională odată cu lansarea single-ului ei, „Circle of Love", care a fost ales drept Focus Track la nivel de Europa. Piesă a fost inclusă în numeroase playliste „New Music Friday" și a fost selectată să reprezinte România pentru campania Samsung Music Galaxy. Acest single a fost urmat de lansarea „Swimming Pools", remixat de Wankelmut și sincronizat în serialul produs de Amazon Prime – „The Summer I Turned Pretty" și „The End", care a fost scrisă și produsă de Francis On My Mind, împreună cu Andreas Soderlund și Martin Eden (Bjork, Tom Grennan), la Stockholm. După ce 2021 a fost un an palpitant pentru Francis On My Mind, artista a lansat în 2022 piesă intitulată „Speed Of Light". De atunci până în prezent, Francis On My Mind a cucerit publicul cu melodii că „Speed Of Light", "Funcțional Kind Of Love", "Cloudberries", "One Last Time" sau "I'm Alright". Francis On My Mind este unul dintre primii artiști care au abordat acest gen muzical din România, urmărind să împletească ritmurile pop cu vibrațiile electro, amestecate cu vibrațiile anilor 80.