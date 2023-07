Neversea, alături de partenerii comerciali au pregătit experiențe memorabile pentru fanii festivalului

Ediția aniversară din acest an a festivalului NEVERSEA, eveniment care va avea loc în perioada 6-9 iulie, va oferi numeroase surprize pentru zecile de mii de fani care vor fi prezenți să celebreze cei cinci ani de festival. Pe timpul celor patru zile și patru nopți de festival, organizatorii Neversea au pregătit o serie de activări, momente speciale, jocuri de lumini și zone instagramabile. Show-urile impresionante alte artiștilor naționali și internaționali, vor face ca experiența de festival să fie una memorabilă.

Anul acesta, 30 de designeri români își dau întâlnire la festivalul Neversea la F.A.B Stage, unde fanii pot găsi haine, colecții capsulă, încălțăminte, bijuterii și accesorii. De asemenea, organizatorii pregătesc și zone cu artiști de hairstyle, makeup și tatuaje temporare. Participanții au astfel ocazia să fie răsfățați cu coafuri, împletituri și machiaje speciale de festival.

Aici fanii festivalului Neversea pot găsi brand-uri precum: Flash Tattoos, Aer Wear, GNA, Belher, Les Waves, Festival Dresses by GIA, MySimplicated, Hamza, The Black Sheep, Exclusives.ro, Dadarlat, Retro Future și mulți alții. Toți cei care își doresc un look special de festival pot veni la F.A.B. Stage pentru outfit-uri ca pe catwalk.

Zona de fashion din festival este completată de merch-ul de festival. De la magazinul de peste 100 mp festivalierii vor putea achiziționa tricouri, hanorace, prosoape și multe alte articole vestimentare din noua colecție marca NEVERSEA, numeroase accesorii pentru un look desăvârșit, dar și mici suveniruri care să se transforme în amintirea de la festival. O noutate pentru acest an este că, la zona de merchendise NEVERSEA, se pot face tatuaje temporare, pentru un stil personalizat de festival.

Experiența unică care poate fi trăită timp de 4 nopți și 4 zile la festival este completată de zonele instagramabile, de artiștii stradali, dansatori și cataligari. Spectacolele pirotehnice, show-urile de lumini sau artificiile de zi vor completa experiența celui mai mare festival organizat pe o plajă din Europa.

Cele șase scene ale festivalului sunt cu adevărat spectaculoase, iar mainstage-ul va fi în deplină armonie cu elementul central al Neversea, SOARELE.

ECSTATIC DANCE CU EMIL RENGLE

În zilele de joi și sâmbătă, începând de la 16:30, în fața scenei DayDreaming, va avea loc o ceremonie specială prin dans, un ritual al celebrării soarelui, printr-un moment Ecstatic Dance, o mișcare de eliberare, care îi va încuraja pe toți cei prezenți să se simtă ei însiși, să își îmbrățișeze autenticitatea, să se auto-descopere, într-o călătorie spre suflet și spre bucuria de a fi. La moment vor fi prezenți facilitatori și influenceri precum Emil Rengle, Laura Maier, Alina Smarandescu, Otniela Sandu, Ana Gum, Luana Chebeleu, Bianca Patrichi și mulți alții.

Marius Moga lansează în premieră globală Revocalize.ai la Neversea

Neversea este primul festival din România care se asociază cu o platformă AI utilizabilă în premieră mondială, doar în cadrul festivalului. Fanii au parte de o activare de amploare, cu o înălțime de aproape 6 metri, care se deschide printr-o poartă, cu efecte de lumina si fum, la care poti sa imortalizezi cele mai faine momente. Aici vocea și muzica se împletesc cu ajutorul Revocalize.ai.

Revocalize.ai este o tehnologie dezvoltata si fondata de Sebastian Dobrincu si Marius Moga si permite amprentarea propriei voci al carui timbre poate fi ulterior utilizat pentru a înlocui orice altă voce. Fanii pot opta pentru doua categorii de servicii, la activarea Revocalize.ai: CÂNTĂ TU CU VOCEA LOR AI, unde vocea ta va fi înlocuită cu modelul AI al artistului ales sau CÂNTĂ EI CU VOCEA TA AI, unde îți amprentezi vocea, inregistrându-te în studioul de pe plaja Neversea, cu ajutorul unui ghid virtual, după care primești un fișier audio in contul tau Revocalize AI, cu vocea ta pe o piesă aleasă. Dezvoltată de muzicieni, construită pe un algoritm complex de machine learning, Revocalize.ai oferă cea mai realistă și aproape de adevăr generare AI a unei voci umane, unde orice voce va suna bine.

ACTIVĂRILE PARTENERILOR PROVOACĂ FESTIVALIERII LA EXPERIENȚE INEDITE

Partenerii comerciali se alătură poveștii de la malul Mării Negre și prezintă în festival zone spectaculoase, colțuri instagramabile și activități diverse, pentru ca oamenii să experimenteze o întreagă gamă de trăiri și senzații, iar după cele 4 zile să rămână cu amintiri cât pentru un an.

Kaufland, partenerul principal al festivalului, aduce muzica împletită cu cele mai frumoase răsărituri, la scena DayDreaming, cu multe colțuri ideale pentru fotografii pline de creativitate și culoare, un music spot special Crazy Wolf (pe movilă), celebrul său Pop-up Restaurant la zona de F&B și super activări pentru toți cei care vor fi prezenți la Mainstage. Pentru ca toată lumea să se simtă mereu fresh la festival, Kaufland aduce și brand-ul Bevola, cu un beauty spot special pentru cei care vor să se reîmprospăteze. De asemenea, zona de responsabilitate socială nu este neglijată: Kaufland propune anul acesta Kinetic Fun - o zonă în care oamenii vor putea interacționa cu diferite echipamente care să genereze apoi energie durabilă. Totodată, zona de reciclare selectivă este asigurată cu sprijinul partenerului.

Raiffeisen Bank, banca oficială a festivalului, susține și în acest an scena The Ark, scena preferată a tinerilor iubitori de trap și rap. În proximitate, cei care au obosit să danseze, pot lua o pauză la zona de lounge și leagăne instagramabile. De asemenea, un selfie box imens, de 360 de grade e pregătit pentru toți cei conectați la Social Media, iar in zonele lor se mai pot gasi si glitter tatoos. La zona Smart Market by Raiffeisen Bank, festivalierii își pot afla, în urma unui chestionar, amprenta de carbon și pot câștiga premii diverse.

Peroni garantează distracția la scena Balkaniada și va surprinde cu un șezlong supradimensionat ca zonă de relaxare și distracție, iar Coca-Cola îi invită pe toți într-o experiență nostalgică pe ritmurile anilor ”80-2000, la scena Retro Fantesia. Havana (Pernod Ricard) a creat un mic oraș pe plajă, cu palmieri, DJ booth, zonă de relaxare și atmosferă de vacanță.

888 Casino vor fi prezenți prin tot festivalul, datorită dansatorilor costumați, iar la zona dedicată, sâmbătă, la ora 20:00, fanii vor putea interacționa cu Răzvan Simion și Dani Oțil.

Your Society oferă fanilor festivalului o experiență inedită, cu un bar 360 de grade și un photo corner cu flăcări, iar 5 minute de libertate suprinde și anul acesta cu DJ in the Sky, o activare muzicală spectaculoasă, la înălțime, în timp ce WET completează cu zone de relaxare, leagăn instagramabil și multe activități cu premii.

Regina Maria va “lua pulsul” distracției la festival, asigurând o zona de well being, unde echipele medicale (medic nutriționist, dermatolog, generalist, etc) vor oferi sfaturi utile participanților, pentru starea de bine pe toată durata festivalului.

CEZ va fi prezent cu o zonă cu un design special, unde festivalierii se pot fotografia cu o cameră 360 de grade.

Sense4Fit, alături de care organizatorii Neversea au lansat colecția de NFT Dreamy Whales, de 6000 de piese, vândute în câteva ore, organizează în festival un NFT Hub.

Multe alte zone de: fashion (Colin’s), beauty (Sephora, Armani & YSL, Vichy) pentru tot ce au nevoie în cele 4 zile și 4 nopți de festival. De asemnea, Orange va asigura un bun semnal și Internet în perimetrul de festival, ca toți cei prezenți să distribuie energia de pe plajă și celor de acasă.

ZONA DE FOOD & BEVERAGES DE LA NEVERSEA ÎI IMPACĂ PE TOȚI GURMANZII. IN ZONA DE FOOD COURT FANII FESTIVALULUI POT GASI CHIAR SI MANCARE VEGANA, VEGETARIANA SAU MANCARE PENTRU CEI CU INTOLERANTE

An de an, la festivalul NEVERSEA zona de mâncare este, la rândul său, alimentată cu tot necesarul, pentru ca festivalierii să se bucure și de o experiență gastronomică în cadrul festivalului. Totodată, festivalul înseamnă un cosum mare de energie, așa că toți fanii sunt încurajați să se hidrateze corespunzător, dar și să se hrănească corect.

Diversitatea în meniu: Secțiunea de Food & Beverages a Festivalului Neversea este recunoscută pentru varietatea sa impresionantă de preparate culinare. Indiferent de preferințe, festivalierii vor găsi, cu siguranță, ceva pe gustul lor. De la mâncăruri tradiționale locale până la preparate internaționale, oferta este una diversă, pentru toate gusturile.

Meniu potrivit pentru vegetarieni, vegani și persoane cu intoleranțe: Un aspect important al secțiunii de Food & Beverages este faptul că aceasta se asigură că toți vizitatorii se pot bucura de mancare delicioasa. În acest sens, meniul este adaptat pentru a satisface nevoile celor care urmează o alimentație vegetariană sau care au intoleranțe alimentare.

Festivalul este deschis și minorilor, iar în acest sens au fost luate măsuri speciale pentru ca fiecare persoană să primească exact ceea ce îi place și este adecvat vârstei sale. Astfel, pentru minori, există o regulă clară - fără alcool. Prin intermediul brățărilor de acces speciale, de o culoare diferită față de cele ale participanților majori, organizatorii se asigură că aceștia vor avea acces doar la selecția lor specială de băuturi răcoritoare.

În line-up-ul de Food & Beverages se regăsesc: FAMOUS WAFFLES, NATZ CHIPS&WINGS, REPUBLIKA PLJESKAVICA, TASTE OF BELGIUM, SMOKIN` PIG, DRUNKEN SQUID, LA NU STIU CINE, BAVAREZUL XXL, BIG JOHN, MEXICAN BIZNESS,LAZY DUCK, STAMAZZANCOADA, ROMANIAN BURGER, WRAP&ROLL, KRONBURGER, DABO DONER, POKKA BISTRO, TOKIO STREET FOOD, CUBANO, DISTILERIILE BRAN, FROZEN YOGURT, BETTY ICE, GOURMET STREET FOOD, MEXICAN BIZNESS, LOADED FRIES, CHICKEN MAFIA, KAUFLAND (truck paste), BURGER FACTORY, POKKA CHURROS, ROZMARINE, CREPES STUDIO, TOSKANA, MIZILICURI.

