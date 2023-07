Forza ZU, cel mai mare festival al hiturilor românești, ia Piața Sfatului din Brașov cu asalt, promițând un eveniment de nota 10 odată cu cea de-a zecea ediție. Forza ZU se întoarce în Brașov pe data de 9 septembrie, la publicul alături de care a început ideea de eveniment de karaoke, mii de oameni fiind așteptați să cânte vers cu vers HIT-urile momentului împreună cu artiștii favoriți.

Caravana RadioAventura 2023 a făcut un popas surpriză vineri seară în Brașov, unde pe #MuzicaAia mixată de DJ Popoviciu, echipa imbatabilă a Morning ZU a făcut marea dezvăluire: Forza ZU revine în Piața Sfatului pe data de 9 septembrie. Cele mai atractive și HOT piese ale momentului se vor auzi dintr-un loc de poveste, încărcat de emoție, zeci de artiști români fiind pregătiți să facă un show memorabil.

Startul fenomentului Forza ZU s-a dat în anul 2011 în orașul Brașov, an de an sute de mii de participanți din toate orașele țării făcând din acest show cea mai spectaculoasă „voce” de karaoke din România. Reîntoarcerea în orașul de sub Tâmpa nu este deloc întâmplătoare, implicarea municipalității în proiecte de promovare a sustenabilității în cadrul Forumului Orașelor Verzi și promovarea puterii lui „Împreună” fiind doar câteva din elementele comune între oraș și evenimentul Forza ZU.

Doar „Împreună suntem Forza ZU” asa ca pregătește-ti vocea pentru cel mai impresionant eveniment al începutului de toamnă!

Sâmbătă, nouă a noua, în Piața Sfatului din Brașov!

Cel mai mare festival al hiturilor românești.

FORZA ZU SE ÎNTOARCE DE UNDE A PLECAT. PE 9 SEPTEMBRIE, ROMÂNIA ARE FORZA ZU.

Vino să facem din Brașov capitala verde, la Forumul Orașelor Verzi.

Împreună suntem Forza ZU!

Vizionare placuta