DJ SAVA și IOVA colaborează pentru a doua oară și aduc în playlisturi Run

Vara anului 2023 aduce și cea de a doua colaborare dintre DJ SAVA și IOVA pentru „Run", un single ce se anunță hit. Cu muzica și versurile compuse de către Vladimir Coman Popescu alături de IOVA și DJ SAVA, „Run" surprinde prin muzică și versuri esența unei povești de iubire, totul pe beat-uri EDM ce îți vor rămâne întipărite în minte chiar de la prima ascultare.

Producătorul și artistul DJ SAVA a făcut înconjurul lumii cu muzica sa de-a lungul timpului care a adunat peste 500 de milioane de vizualizări pe YouTube și a cucerit publicul cu hituri internaționale precum „Love in Dubai", „Aroma", „I Like The Trumpet", „I Loved You" și „Tenerife", care au avut mult succes în țări precum Germania, Marea Britanie, Italia, Bulgaria și altele. Până în prezent, DJ-ul a colaborat cu artiști precum Connect-R, Raluka, Alina Eremia, Faydee, Irina Rimes și Ioana Ignat. Printre cele mai recente piese ale sale se regăsesc „Playa Paraiso", „No More Lies", „Shisha", „Casablanca" și „Cover My Body In Gold", precum și „Jamaica" cu Connect-R, „Maria" și „Oye Como Va?" (alături de RUBY), „Dalida" (alături de BIBI), „Money Maker", „Can't Stop This Feeling" (cu Jose M Duro și Arturo Grao) și „No Lie" (alături de Adrian Sasu).



Artist și songwriter, IOVA are un mod aparte de a simți și exprima muzica, ceea ce o face unică pe piața muzicală din România. În urma cu câteva luni a lansat „Bi-Polar: why tf am i like this?!", o poveste împărțită în 4 acte (PEOPLE, SEARCHING, HER și SELF), fiecare reprezentând o parte din călătoria artistei.