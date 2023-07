Lecțiile prețioase pe care Iuliana Pepene le-a învățat de la America Express

Iuliana Pepene și Sonia Simionov s-au aventurat împreună în „America Express”, sezon ce va fi difuzat anul viitor. Cele două jurnaliste au petrecut două luni într-o aventură plină de provocări și momente inedite, iar acum s-au întors în țară cu amintiri prețioase și lecții de viață importante.

Pentru Iuliana Pepene, această experiență a reprezentat un detox de social media și internet, deoarece timp de două luni nu a avut acces la telefon. Ea a mărturisit pe platforma Instagram cum, după revenirea în România, obișnuia să își uite telefonul peste tot, întrucât s-a obișnuit să trăiască fără el. Această lipsă de conexiune digitală a ajutat-o să interacționeze mai mult cu oamenii din jur și să se bucure de momentele reale ale vieții.

„După două luni fără telefon la America Express, când am ajuns acasă îmi uitam telefonul peste tot… la restaurant pe masă, îl pierdeam prin casă. Nu e tocmai un lucru rău, a fost așa un detox de social media și de tot ce înseamnă internet. Nu e rău fără telefon, te ajută să interacționezi mai mult cu oamenii”, a mărturisit vedeta pe InstaStory.

De-a lungul perioadei petrecute la „America Express”, Iuliana Pepene a descoperit lucruri noi și surprinzătoare despre ea însăși. Unul dintre aspectele revelatoare a fost capacitatea sa de a rămâne calmă în situații tensionate, fapt care a uimit chiar și pe vedetă.

„Știu că m-am întors diferită, am învățat foarte multe lucruri noi despre mine la America Express. Unul dintre lucrurile revelatoare pentru mine a fost faptul că eu pot fi calmă… e foarte straniu, am crezut că m-am îmbolnăvit sau ceva. Acolo am fost surprinzător de calmă… eu acolo mâncam foarte puțin și nu mai aveam energie să mă enervez”, a mai adăugat ea.