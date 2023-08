Feli, probleme cu micuța Nora Luna: A scos niște emoții la suprafață care au durut atât de tare...

Feli, cunoscută ca fiind una dintre cele mai talentate artiste din România, se bucură și de experiența minunată de a fi mamă. Cu toate că se află în situația de a fi mamă singură, aceasta face față provocărilor vieții de părinte cu mult curaj și înțelepciune. Recent, Feli a dezvăluit în mediul online o experiență dureroasă prin care a trecut alături de fetița sa, Nora Luna, în vârstă de 4 ani.

În urmă cu patru ani, Feli a adus pe lume micuța Nora Luna, bucurându-se de maternitate și de toate emoțiile care vin odată cu aceata. Cu toate acestea, artista a decis anul trecut să pună capăt relației cu tatăl copilului său, Cătălin, deși cei doi încă păstrează o legătură strânsă și sunt implicați în creșterea și educația copilului lor.

Feli, viața de mamă singură. Cum se împarte artista între fiica sa și viața profesională:Nu am crezut că o să fac asta vreodată

Fiind într-o nouă etapă a vieții, Feli se confruntă cu provocările specifice unei mame singure. În ciuda relației armonioase cu tatăl copilului, ea trebuie să înfrunte singură situațiile mai dificile din viața de zi cu zi cu Nora Luna. Recent, artista a împărtășit cu sinceritate că au avut loc certuri și tensiuni între ea și fetiță, momente care au pus-o pe gânduri.

Cântăreața a transmis un mesaj de susținere și înțelegere către toate mamele care se confruntă cu provocări similare. Ea a încurajat mamele să nu se simtă vinovate atunci când se compară cu relațiile perfecte prezentate în social media, ci să își ofere iubire, efort și răbdare pentru a crește copiii în cel mai bun mod posibil.

„Am avut o săptămână foarte încărcată emoțional. Am primit atâtea teste de la Nora Luna și să știți că le-am picat aproape pe toate. Ne-am certat mult săptămâna asta. A scos niște emoții la suprafață care au durut atât de tare… Nu au «lovit» în Felicia – adultul, mama. După atâtea zile de iad emoțional pentru amândouă, să zicem, mi-am dat seama că Feli, copila, a fost rănită, furioasă, frustrată, s-a simțit neauzită, neînțeleasă și… am confundat rolurile. Într-adevăr, copiii sunt cei mai mari învățători pentru părinți. Fac postarea asta pentru toate mamele care se simt vinovate când văd în social media relații părinte-copil impecabile. Ele nu există în realitate. Există iubire și eforturi, respect și adunat de puteri să faci tot ce poți ca să crești un copil bine, sub toate formele lui bine”, a scris Feli pe contul său de Instagram.