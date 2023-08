Evenimentul jubiliar va avea loc între 25-27 august 2023 și va aduce pe scena din Piațeta Perla din Mamaia cele mai sonore nume ale muzicii ușoare românești, alături de Orchestra Festivalului de Muzică Ușoară Mamaia, dirijată de Daniel Jinga.

Centrul Cultural Județean Constanța prezintă Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia - trei zile de concerte și de recitaluri ale celor mai îndrăgiți artiști din muzica ușoară românească, momente speciale, numeroase suprize și premii pentru întreaga activitate, reunite sub semnul unei ediții jubiliare. După 11 ani de absență ai festivalului lansat în urmă cu șase decenii, fanii muzicii ușoare vor fi răsplătiți cu o ediție aniversară, ce se va desfășura în perioada 25-27 august, de la ora 19.00, în Piațeta Perla din Mamaia, și va fi prezentată de Liana Stanciu și de Aurelian Temișan.

Festivalul care a devenit în timp un reper cultural-turistic pentru societatea românească va conține recitaluri și concerte susținute de nume lansate pe scena Teatrului de Vară, dar și de tineri care reînnoadă tradiția unui eveniment reprezentativ pentru piața muzicală autohtonă și pentru generații întregi de români, precum și surprize pregătite de organizatori.

Vreme de trei zile, pe scena Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia vor urca artiștii Carmen Trandafir, Călin Geambașu, Xenti Runceanu, Andreea Runceanu, K1, Alexandra Ungureanu, Narcisa Suciu, Romanița Duminică, Florentina Ciună, Marius Țeicu, Gabriel Cotabiță, Dani Ionescu, Anca Florescu, Anca Țurcașiu, Corina Chiriac, Aurelian Temișan, Miki ex K-pital, Cristina Vasiu, Vlad Nicolici, Loredana, Horia Moculescu, Silvia Dumitrescu, Călin Goia, Sergiu Cioiu, Jazzy Jo, Loredana, Hara, Gabriela Atanasov, Andrei Bănuță, Betty Iordăchescu. În fiecare seară, vor fi susținute recitaluri speciale, după cum urmează: vineri, 25 august: Direcția 5, Holograf; sâmbătă, 26 august: Proconsul, Cargo; duminică, 27 august: Voltaj, Loredana & Banda Agurida.

Alături de artiștii invitați și de momentele aduse în fața spectatorilor se va afla Orchestra Festivalului de Muzică Ușoară Mamaia, dirijată de Daniel Jinga. Instrumentiștii aflați sub bagheta maestrului Jinga sunt membri ai unui ansamblu muzical românesc de prim rang - Orchestra Simfonică București, fondată în 2007 și care reunește în componenţa sa cei mai valoroși artiști instrumentiști din România.

Cererile de acreditare de presă la Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia se vor trimite exclusiv online, la adresa presa@mgsi.ro până vineri, 18 august 2023, ora 16.00.

Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia este prezentat de Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” și produs de Media Group Services International, parte a grupului AG Radio Holding, care deține, printre alte entități media, posturile radio Kiss FM, Magic FM și Rock FM.

