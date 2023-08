Adda își face griji pentru tinerele din ziua de azi. Artista, semnal de alarmă în mediul online

Adda a atras atenția asupra unei probleme serioase din societatea actuală, legată de modul în care adolescenții, în special fetele, percep propria lor imagine. Observând că tinerii folosesc filtre și emoji-uri pentru a-și acoperi fețele în fotografii și pe rețelele de socializare, Adda a simțit nevoia să abordeze subiectul sincer și deschis, adresându-se în primul rând vedetelor, dar și mamelor și fetelor tinere.

Artista a evidențiat că această tendință de a-și acoperi fețele provine din complexele legate de propria imagine și de presiunea de a arăta "perfect" într-o lume în care imagini editate și filtrate domină online-ul. Ea a recunoscut că și ea a căzut în capcana editării excesive a pozelor, care a dus la o scădere a încrederii în sine și a stimei de sine.

Adda, momente de panică în propria casă: Tocmai am găsit o căpușă în pat

„De mult voiam să abordez subiectul asta, pentru că se întâmplă la fiecare concert. Cel mai des la fete văd asta. Facem poze direct cu filtre în care au față acoperită sau și-o acoperă ulterior și postează așa. Pe o fată am întrebat-o odată de ce face asta. Și mi-a răspuns “Nu sunt frumoasă!”. Era foarte frumoasă! Și mi-a rupt inima. Și apoi, înainte să-i țin prelegerea aferentă, mi-am dat seama că noi greșim.”, a scris Adda pe rețelele de socializare.

Aceasta a tras un semnal de alarmă asupra impactului negativ al influenței persoanelor publice asupra adolescenților. Ea a subliniat că vedetele prezintă deseori o imagine editată și ireală a lor pe rețelele de socializare, ceea ce duce la complexe și neîncredere în sine în rândul tinerilor. Adda a încurajat naturalețea și acceptarea de sine, pledând pentru iubirea de sine cu toate "imperfecțiunile" care fac parte din fiecare persoană.

„Noi ăștia publici. Noi ăștia “perfecții” lumii. Că le arătăm o lume editată și falsă. Nimeni nu este perfect! Și 90% din ce este pe online este editat.

Și eu îmi edităm mai demult pozele. Și acum o fac, dar nu mai folosesc acea aplicație. Pentru că folosindu-o, am început să nu mă mai plac. Și am zis… ok, asta nu e bine. Pentru sănătatea mea sufletească și mentală.”, a continuat artista.