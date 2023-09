Bântuind prin Veneția marchează spectaculoasa revenire pe marile ecrane a celebrului detectiv Hercule Poirot

„A Haunting in Venice / Bântuind prin Veneția” este un thriller supranatural, plin de mister, bazat pe romanul „Hallowe’en Party” de Agatha Christie și regizat de Kenneth Branagh, pe care îl regăsim din nou în rolul celebrului detectiv Hercule Poirot.

Cu un scenariu semnat de Michael Green, filmul este produs de Kenneth Branagh, Judy Hofflund, Ridley Scott și Simon Kinberg; James Prichard, Louise Killin și Mark Gordon fiind producători executivi. Producţia are o distribuție de neuitat: Kyle Allen, Kenneth Branagh, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Jude Hill, Ali Khan, Emma Laird, Kelly Reilly, Riccardo Scamarcio, Michelle Yeoh.

Amplasat într-o Veneție ciudată de după al Doilea Război Mondial, „A Haunting in Venice / Bântuind prin Veneția” este un thriller plin de mister care prezintă revenirea celebrului detectiv Hercule Poirot. Pensionat și trăind într-un exil auto-impus în cel mai fermecător oraș din lume, Poirot participă fără prea mare tragere de inimă la o ședință de spiritism într-un palat bântuit și în degradare. Însă, când unul dintre invitați este ucis, detectivul este aruncat într-o lume sinistră de umbre și secrete şi, ca de obicei, se vede nevoit să preia şi să rezolve cazul.

O poveste diferită

Povestea pe care publicul o vede pe marele ecran este oarecum diferită de cartea originală a lui Christie. „«Hallowe’en Party» a fost scrisă târziu în cariera Agathei Christie,” explică Branagh, „și a fost, în esență, un roman plin de mister rural englezesc. Și, având în vedere adaptările anterioare bazate pe cărţile Agathei Christie și locațiile lor exotice, Michael Green a ales să facă o schimbare mare în narațiune și să mute misterul din Anglia în Veneția.”

Noul scenariu include schimbarea decorului și este o poveste cu fantome care are loc într-o casă bântuită, într-o noapte înfricoșătoare. „A devenit mai degrabă o piesă cu un număr mai mic de suspecți, iar Michael și-a luat libertatea de a crea câteva intrigi suplimentare”, spune Branagh. „A redus numărul de oameni, a mutat decorul din Anglia în Veneția și a plasat cea mai mare parte a poveștii în superba Veneție, într-un palat bântuit, pe o furtună și înfricoșătoare, într-o noapte."

„Cu «Death on the Nile/ Moarte pe Nil» am știut că vom avea o redare fidelă a cărții pe marele ecran”, spune Green. „Pentru «Hallowe’en Party» am simțit că ne-am câștigat dreptul de a face unele schimbări pentru a spune o poveste puțin diferită de cea care este scrisă în carte. (...) Romanul are loc pe parcursul mai multor zile, aproape o săptămână. Acţiunea filmului se petrece într-o noapte bântuită. Ne mutăm din zona rurală englezească în Veneția bântuită și avem o interpretare ușor diferită a personajelor. Am făcut multe modificări, dar credem că filmul este în concordanță cu cartea.”

„Scopul nostru este să livrăm mereu o experiență de tip nod-în-stomac-pe-marginea-scaunului”, spune Branagh. „Am vrut să-i ducem (pe spectatori, n.r.) la Veneția și să le transmitem fiorul de a fi în acest oraș frumos, labirintic și electrizant.”

„Nu există nimic mai bântuit decât un palat venețian”, adaugă Green, „și orașul parcă cere numai ceață și măști, precum și senzația înfiorătoare de târât-şi-aruncat-un-cadavru-în-râu. Am vrut să profităm din plin de ceaţa, magia și strălucirea Veneției pentru a crea o noapte de Halloween inimaginabil de terifiantă.”

Veneția, este renumită pentru palatele sale uimitoare în stil renascentist și gotic, numite palazzo, și pentru canalele superbe de pe Marea Adriatică. Producția a fost filmată în zone celebre ale orașului, inclusiv Piazza San Marco, Ponte dei Sospiri, Palazzo Contarini del Bovolo, Palazzo Grimani şi Ponte Consafelzi.

Un loc unic

Din prima zi a fost clar că filmul va avea un aspect unic, diferit față de adaptările anterioare ale Agathei Christie. Și Branagh și Kelly au început procesul de producţie vizitând Veneția, pentru a afla cât mai multe despre palate și arhitectura lor. „Există un aspect arhitectural consistent”, spune Kelly. „Cabana pentru bărci se află la nivelul inferior al unui palazzo, iar imediat la etaj se află piano nobile. Și de la piano nobile încep toate camerele sau cabinele, iar etajul de deasupra este locul în care locuiește familia și asta regăseşti în toate palatele. ”

Deși s-au gândit pentru scurt timp să filmeze în palate reale din Veneția, și-au dat seama rapid cât de nepractic ar fi în ceea ce privește accesul și limitările din cauza vremii. „În plus, povestea este plină de trucuri”, spune Kelly. „E plin de candelabre care cad, ușile se deschid, apa curge pe pereți și scenariul este foarte specific în ceea ce privește cine trebuie să fie unde și cine e în bibliotecă atunci când altcineva e pe scări și așa mai departe. Așa că am înțeles repede că vizitam toate aceste locuri uimitoare din Veneția ca să avem nişte repere, nu ca să găsim locații de filmare.”

Branagh adaugă: „Când filmezi Veneția, trebuie să te gândeşti la momentele zilei. E mereu frumos acolo. Am fost toamna şi iarna, așa că am reușit să prindem celebra ceață venețiană și să redăm ideea despre cât de repede acest oraș uimitor e acoperit de o ceață care poate face lucrurile să pară foarte ciudate. Aici există loc pentru atât de multe lucruri, iar aceasta este magia oraşului. Este un loc foarte prietenos cu pietonii și asta ne-a plăcut foarte mult. Ca regizor, a fost o bucurie și un adevărat privilegiu să pot aduce Veneția pe ecran așa.”

Clasicul roman al Agathei Christie, Petrecerea de Halloween, va fi republicat in luna septembrie cu o coperta inspirata de vizualul filmului, la editura Litera, cu ocazia lansarii premierei cinematografice.

SINOPSIS:

În Veneția de după cel de-al Doilea Război Mondial, Poirot, acum pensionat și trăind în propriul exil, participă cu reticență la o ședință de spiritism. Dar când unul dintre invitați este ucis, demascarea criminalului care în sarcina lui.

Acest al treilea lungmetraj din noua serie de filme cu Hercule Poirot este bazat pe romanul "Hallowe'en Party", de Agatha Christie.

Regizat de Kenneth Branagh, care dă viaţă celebrului Hercule Poirot, filmul îi mai are în distribuţie pe Kelly Reilly, Michelle Yeoh, Jamie Dornan, Tina Fey.

Distribuit de Forum Film, „A Haunting in Venice / Bântuind prin Veneția” are avanpremiera în România pe 14 septembrie 2023, în format 2D subtitrat, IMAX și 4DX.

Vizionare placuta