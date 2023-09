Pe 9 și 10 septembrie 2023 te invităm la o nouă ediție Fusion Arts Fair, la Palatul Noblesse, o ediție inedită, ce va aduce laolaltă peste 20 de artiști contemporani consacrați. Tema acestei ediții va fi Fall Into Art, o expresie a valorii artiștilor participanți, dar și o dorință de a aduce arta mai aproape de iubitorii de frumos. O adevărată oază a inspirației, expoziția nu numai că prezintă operele remarcabile ale artiștilor, dar și explorează integrarea acestora în proiectele de design ale Noblesse Group. Pentru a aduce o notă inovatoare, expoziția introduce și o aplicație de realitate augmentată (AR), deschizând ușile unei noi modalități de interacțiune cu arta. Explorând Operele de Artă

Fusion Ars Fair – Fall Into Art își propune să atragă atenția asupra diversității și profunzimii creației artistice contemporane românești. Artiștii prezenți își vor prezenta operele, reflectând o gamă largă de stiluri, tehnici și teme. De la pictură abstractă la artă conceptuală și sculptură modernă, expoziția Fusion Arts Fair - Fall Into Art va oferi vizitatorilor o panoramă captivantă a artei din zile noastre. Fiecare operă își spune povestea unică, captivând privitorii și provocându-i să își exploreze propriile gânduri și emoții.

Integrarea Artei în Designul Noblesse Group

Un aspect remarcabil al expoziției este modul în care operele de artă pot fi integrate în proiectele de design ale Noblesse Group. Această inovație marchează o colaborare între lumea artei și designului interior, transformând spațiile în adevărate opere de artă tridimensională. Fie că este vorba despre plasarea unei picturi vibrante într-un decor minimalist sau amplasarea unei sculpturi moderne într-un colț elegant, integrarea artei în designul spațiilor conferă un aer distinct și sofisticat.

Descoperind Magia Realității Augmentate

Unul dintre punctele culminante ale expoziției Fall Into Art este lansarea aplicației de realitate augmentată (AR). Această aplicație inovatoare permite vizitatorilor să ia parte la experiențe artistice interactive într-un mod cu totul nou. Folosind propriile dispozitive mobile, vizitatorii pot "aduce la viață" operele de artă expuse. Prin intermediul camerei dispozitivului, aplicația AR va suprapune operele de artă peste spațiul real din casele participanților, permițându-le să descopere cum se potrivesc operele în propriile lor case. Această abordare revoluționară a interacțiunii cu arta deschide noi orizonturi pentru colecționarea și integrarea artei în viața de zi cu zi.

Te invităm să iei parte la această expoziție, o ocazie unică de a explora noi dimensiuni ale frumuseții și creativității contemporane.

Participarea la acest eveniment se face pe bază de înscriere, în pagina evenimentului de aici: https://bit.ly/44mgIOq.

Despre Fusion Arts

Fusion Arts Agency este agenția de artă, parte a Noblesse Group, ce și-a propus încă de la început să promoveze arta și artiștii români. Fusion Arts Agency contribuie activ la dezvoltarea carierei artistice și valorificarea creațiilor artiștilor aflați în portofoliu.

Fusion Arts Agency oferă artiștilor o platformă online de expunere a lucrărilor lor: www.fusionarts.ro. De asemenea, operele artiștilor sunt aduse în fața iubitorilor de artă prin organizează lunar a unor expoziții de artă, în cadrul Palatului Noblesse. Prin proiectele de design interior ale Noblesse Group, lucrările acestor artiști sunt integrate în diferite proiecte rezidențiale, hoteluri, birouri, etc.

Fusion Arts joacă un rol important în promovarea și dezvoltarea artei contemporane în România, sprijină tinerii artiști să își dezvolte propriul stil și să își găsească locul în lumea artei, iar acest lucru contribuie la diversificarea și îmbogățirea patrimoniului cultural al țării.

Despre Palatul Noblesse

Palatul Noblesse este unua dintre clădirile impresionante ale Bucureștiului, fiind cunoscut pentru arhitectura sa deosebită și istoria bogată. Construită în anul 1881, de către celebrul architect Alexandru Săvulescu, acestă clădire are o istorie impresionantă, de la înflorire, la decădere și la salvarea adusă în 2014 de familia Preda. După un proces complex de consolidare și restaurare cu mare responsabilitate a elementelor originale, amenajare interioară si exterioară, cladirea a devint, începând cu 2015, unul dintre cele mai importante centre de design și artă, evenimente și cultură din Europa.

Prin implicarea sa în organizarea de expoziții de artă, Palatul Noblesse contribuie la promovarea culturii și artei în România și încurajează dezvoltarea și promovarea tinerilor artiști.

Despre Noblesse Group

Din 2007, brandul Noblesse Group aduce plus valoare în viața clienților, prin design interior, conceput cu pasiune si profesionalism. Echipa de arhitecți si designeri oferă servicii la cele mai înalte standarde, recunoscute atât pe piața autohtonă, cât și pe cea internațională.

Proiectele de design interior ale echipei Noblesse Group au primit, de-a lungul anilor, numeroase premii, precum Boutique Award, în cadrul „The Most Office”, pentru proiectul birouri Noblesse Group. În 2019, Noblesse Group a fost desemnat “Best Interior Design Studio in Romania” în cadrul Architecture Awards, competiție organizată de Build Magazine, iar pentru rezultatele excepționale obținute în inovație prin design interior, Noblesse Group a primit Premiul pentru excelență în inovație în design interior”, în cadrul Designer Awards, organizat de publicația LUXlife MAGAZINE din Marea Britanie.

Membru al Asociației Internaționale de Design Interior din Marea Britanie, Noblesse Group are o experiență vastă și un portofoliu generos cu proiecte diverse, în care se regăsesc restaurări ale clădirilor de patrimoniu, amenajări interioare pentru hoteluri, restaurante, spații publice, apartamante, vile, sedii de companie si office-uri.

Sediul Noblesse Group este Palatul Noblesse, o adevarată bijuterie arhitecturală și culturală a Bucureștiului, datând din 1881 și construită de arhitectul Alexandru Săvulescu. După un proces complex de consolidare și restaurare cu mare responsabilitate a elementelor originale, amenajare interioară si exterioară, cladirea devine, începând cu 2015, ceea ce este astăziunul dintre cele mai importante centre de design și artă, evenimente și cultură din Europa.

