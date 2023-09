INNA lansează coverul Tamally Maak x Callin' U, inspirat de Elyanna

De-a lungul carierei, INNA a interpretat piese atât în limba engleză, arabă, spaniolă, franceză, turcă și desigur, în limba română. Anul acesta, artista a lansat "Rock My Body" cu R3hab, piesă care domină topurile radio din Franța, dar și Turcia, Olanda, Norvegia, Finlanda, dar și "Freak" cu Tujamo. De asemenea, piesa "VKTM", colaborarea cu Sickotoy și TAG, este inclusă în campania ICON de la Victoria's Secret, într-un video statement în care apar cele mai relevante modele internaționale din lume: Gisele Bundchen, Naomi Campbell, Emily Ratajkowski, Hailey Rhode Baldwin Bieber, Candice Swanepoel, Adriana Lima și Adut Akech Bior.



De curând, INNA a lansat Just Dance Club Party, un performance live cu o parte dintre piesele de pe albumul "Just Dance", album rezultat în urma Dance Queen's House. Această primă sesiune îi are ca invitați speciali pe Marco&Seba și Sickotoy, producătorii cu care INNA lucrează constant pentru hiturile care au cucerit topurile radio și TV internaționale și naționale.



Înainte de Rock the Club, fanii INNEI s-au bucurat de Rock the Roof, sesiuni live pe care artista le-a filmat de-a lungul anilor cu trupa ei pe clădirile cele mai înalte din orașe iconice din lume precum Mexico City, Barcelona, Londra, Paris, Los Angeles, Istanbul, dar și București. Videoclipurile sunt postate pe canalul de YouTube al artistei și au depășit 300 de milioane de vizualizări.