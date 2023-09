Despre iubire infinită - Nemuritori - Andra

Piesa a fost compusă de DOMINO, Cezar Gună, Paul Iorga și Dayana. Producția a fost realizată, de asemenea, de DOMINO. ,< > vorbește despre momentele și amintirile care ne definesc, despre iubire, pasiune și trăirile noastre cele mai profunde. Această piesă este dedicată fiecărui suflet care a simțit că viața îi este plină de povești nemuritoare. Ascultați piesa când vă este dor sau când sunteți aproape de cei iubiți, iar dacă nu le puteți spune în față, trimiteți-le această piesă drept declarație. Muzica va vorbi pentru voi." ne spune Andra. Una dintre cele mai iubite artiste din România, cu o carieră de peste 20 de ani, 13 albume la activ, multiple piese pe #1, încoronată cu titlul de Best Romanian Act și Europe Best Female Artist la MTV Europe Awards, în 2016, Andra este un pionier în industria muzicală și o adevărată inspirație pentru perseverența și versatilitatea de care dă mereu dovadă. Sub numele său stau multiple colaborări cu nume de succes atât din România, cât și cu artiști și compozitori onorați cu Grammy-uri, precum Enrique Iglesias, David Bisbal, Descemer Bueno, Lil Eddie și mulți alții. Artista este o prezență strălucitoare și în lumea televiziunii, fiind jurat în cadrul emisiunii ,,Românii au talent" încă din prima ediție și experimentând acest rol și în cadrul emisiunilor ,,Vocea României" și ,,Vocea României Junior". În mediul online, Andra se poate lăuda cu o sumă de 8 milioane de urmăritori pe toate platformele. Cel mai recent succes al său este piesa ,,Nu m-am gândit la despărțire", o colaborare cu Andrei Bănuță, piesă ce se regăsește în Top 10 Media Forest de 16 săptămâni, cu peak position #1, piesa cucerind, de asemenea, și platformele de streaming. Mai mult decât atât, Andra a colaborat cu una dintre cele mai de succes artiste de Flamenco și Spanish Pop, India Martinez, pentru piesa "El Vuelo".