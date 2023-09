Ce etnie are Cristi Borcea. Liderul rromilor: De-aia schimbă femeile așa des

După multe întâmplări atât în viața personală, cât și în cea profesională, Cristi Borcea se poate declara azi un bărbat fericit și liniștit. Are o familie frumoasă cu Valentina Pelinel, alături de care are trei copii, alți trei din prima căsătorie cu Mihaela Borcea, doi din mariajul cu Alina Vidican și un altul din idila cu avocata Simona Dana Voiculescu. Și dacă despre închisoare, divorțuri, trădări, afaceri sau acțiuni din cadrul clubului Dinamo cunoaștem detalii, puțini știu despre fostul lider al „Spartanilor” ce etnie are acesta. Liderul rromilor, Viorel Motoi, a făcut declarații surprinzătoare pe marginea acestui subiect.