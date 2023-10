Ediția a 7-a a Munteanu Fest va avea loc pe 11 octombrie

Sute de persoane sunt așteptate în grădina J’ai Bistrot din București la cea de-a 7-a ediție a evenimentului caritabil Munteanu Fest.

Bogdan Munteanu își serbează ziua de naștere, ca în fiecare an, printr-un festival cu componentă caritabilă. Anul acesta evenimentul va fi organizat outdoor, în frumoasa grădină J’ai Bistrot din București, pe data de 11 octombrie, de la ora 19:00. A ajuns la cea de-a 7-a ediție și se va desfășura sub forma unui Silent Party. Toți banii din bilete vor fi donați către Asociația Casa Bună pentru construcția Grădiniței Bune din Ferentari.

La pupitrele de DJ se vor regăsi 9 nume împărțite în 3 line-up-uri și vor pune muzică timp de mai bine de 6 ore: Asociația Casa Bună, Valentin Panduru, BandBook, Adrian Borănescu, Dorina Constantin, Cismaru, Pandutzu, Ligia Keșișian, Robert Volker. Ei au decis să participe pro bono la acest festival și să susțină aceeași cauză comună.

Bogdan a transformat ideea de festival (creată de prietenii lui în 2016, ca un cadou inspirat) într-un proiect anual care susține diverse cauze.

Își dorește ca împreună cu prietenii, artiștii, partenerii și participanții la festival să contribuie la strângerea de fonduri pentru construcția Grădiniței Bune pentru copiii vulnerabili din Ferentari.

„Iată că am ajuns anul acesta la cea de-a 7-a ediție a Munteanu Fest. Iar pentru că vremea ne permite, am decis ca această ediție să fie organizată afară. Sunt bucuros că an de an mi se îndeplinește visul - acela de a îmi dona ziua de naștere către o cauză caritabilă și de a face un festival în jurul acestei idei. Le sunt recunoscător celor de la J’ai Bistrot pentru găzduire și sprijin, dar și celor 9 DJs care au spus DA fără nicio ezitare invitației mele de a se alătura acestui eveniment. Am ales campania celor de la Asociația Casa Bună deoarece nu cu mult timp în urmă m-am implicat și am susținut, alături de colegii din BandBook și de artiștii pe care îi reprezentăm, organizarea festivalului caritabil „Livada cu Stele” conceput și gândit de această asociație inimoasă, eveniment ce avea ca scop strângerea de fonduri pentru Grădinița Bună. Practic, am dorit să continui campania și să dau o mână de ajutor căci mai sunt încă bani de strâns. Iar copiii din România au nevoie grădinițe, de școli, de educație.” – a declarat Bogdan Munteanu, organizatorul evenimentului.

„Sunt o mulțime de copii în Ferentari și mult prea mulți peste tot în țară care nu vor ajunge nicicând la grădiniță. Și ar trebui să ajungă. Copii care fac „grădi” la noi o zi pe săptămână pornesc școala incredibil mai bine comparativ cu cei care nu au șansa asta. Dacă ar fi 5 zile pe săptămână cu noi ar avea șanse la fel de bune ca oricare alt copil. Visul nostru ar fi să facem un centru comunitar în Ferentari. Unde să putem să facem și grădiniță, și școală, și ateliere de meserii, și sport. Să scădem spre zero probabilitatea de a avea copii pe droguri, implicați în prostituție, traficați sau în pușcărie. “A face bine e molipsitor” nu este sloganul nostru, ci experiența noastră." – a spus Valeriu Nicolae, fondator Casa Bună

Sunt disponibile 3 categorii:

🚌 Transportul copiilor la grădiniță: 30 lei

🎒 O zi de grădiniță pentru un copil: 60 lei

📓 Rechizitele necesare pentru o zi de grădiniță pentru un copil: 90 lei

Un bilet cumpărat reprezintă accesul la eveniment, dar și o donație pentru Asociația Casa Bună.

Toți banii din bilete vor fi donați pentru construcția Grădiniței Bune din Ferentari.

Festivalul caritabil este organizat de Munteanu Events și povestit de RFI România.

