AMI se reîntoarce cu Nostalgia

Cu o voce plină de viață și expresivitate, AMI se reîntoarce și ne aduce ritmuri retro și versuri pline de adâncime, care ne fac să ne simțim ca și cum am fi într-un film clasic. ,,Nostalgia", o piesă care amintește de trecut, dar te lasă să trăiești în prezent, te va face să te miști în timp ce te lași prins de amintirile dulci și melodia captivantă.

Piesa a fost scrisă de AMI, Florian Rus și Adi Colceru, care s-a ocupat și de partea de producție. ,,Nostalgia" se lansează odată cu un videoclip strălucitor regizat de Quba, cu DOP David Mogan și produs de Loops Production.

,,< > e piesa care vreau să dea forță și curaj fiecăruia să-și îmbrățișeze trecutul în prezent și să transforme din el o amintire frumoasă.

A fost un mare challenge pentru mine să scriu și să cânt pe piesa asta. O dată fiindcă mi-am răscolit trecutul, care mă face pe de o parte să zâmbesc și pe de alta, să plâng. Iar apoi, noutatea că vine cu un sound și stil nou de care s-a ocupat Adi Colceru și care i-a dat un vibe disco updatat al anilor 80', care-mi place la nebunie.

Cu toate că știu bine teoria cu <

, nostalgia îmi pare un sentiment plăcut și face parte din prezentul meu. Din profunzimea lui, extrag certitudinea că am trăit frumos și intens și merită să îmi fie dor.

De azi < > e a voastră a tuturor, să o fredonați, să vă regăsiți, să călătoriți prin ce timpuri simțiți voi și să o dați mai departe și altor nostalgici din generație în generație!" ne spune AMI.

AMI este una dintre cele mai apreciate artiste din industria românească, atrăgând atenția publicului încă de la primul său single, care a devenit hit, "Trumpet Lights", lansat în 2012. Vocea sa unică și stilul remarcabil, cu influențe latino, o fac una dintre cele mai distinse artiste din România.

În 2013, a avut cea mai de succes colaborare a anului. Colaborarea cu Grasu XXL, "Deja Vu", a dominat Media Music Awards Romania în 2014, câștigând 4 premii (Best Hip-Hop, Best Featuring, Best YouTube ș Pro FM Award). AMI este, de asemenea, cunoscută pentru abilitățile sale în limba spaniolă, iar piesa sa "Otra Vez", lansată în 2013, a fost unul dintre cele mai mari hituri ale verii acelui an. "Playa En Costa Rica" a fost un alt succes uriaș, o piesă lansată în 2014.

În 2016, artista a lansat piesa "Te aștept diseară", care a dominat toate clasamentele de difuzare și a adunat mai mult de 44M de vizualizări pe YouTube. În 2019, AMI a lansat "Tramvai", o piesă sensibilă, care a fost difuzată intens la toate marile posturi de radio din România. Mai mult decât atât, artista și-a surprins fanii cu colaborări precum cea cu Tata Vlad, pentru ,,Enigma".