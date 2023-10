Evenimentul caritabil Munteanu Fest din contribuie la strângerea de fonduri pentru construcția Grădiniței Bune din Ferentari

An de an, Munteanu își donează ziua de naștere către diverse cauze sociale. Anul acesta, a fost aleasă campania Asociației Casa Bună prin intermediul căreia se strâng fonduri pentru construcția Grădiniței Bune, astfel încât copiii din Ferentari să aibă grădinița lor și să pornească la școală cu șanse egale cu ale copiilor care au acces la educație preșcolară.

CP

Evenimentul caritabil Munteanu Fest a ajuns la cea de-a 7-a ediție și se va desfășura în grădina J’ai Bistrot din București, miercuri, pe 11 octombrie, începând cu ora 19:00. La pupitrele de DJ se vor regăsi 9 nume împărțite în 3 line-up-uri și vor pune muzică timp de mai bine de 6 ore: Asociația Casa Bună, Valentin Panduru, BandBook, Adrian Borănescu, Dorina Constantin, Cismaru, Pandutzu, Ligia Keșișian, Robert Volker.

Bogdan Munteanu este organizator & promoter de evenimente, iar totodată este Manager al agenției BandBook și colaborează cu artiști și trupe românești & moldovenești. El a transformat ideea de festival (venită ca un cadou de ziua sa din partea prietenilor în anul 2016) într-un proiect recurent care susține an de an diverse cauze.

„Din păcate, povestea cu "educația gratuită" este reală doar prin alte țări, unde copiii au cu adevărat acces la instituții de învățământ, indiferent de statutul social al familiilor lor. Țări în care copiii sunt cu adevărat protejați și susținuți. Copiii de la Casa Bună se nasc cu dezavantajul de a face parte din familii sărace, în care lupta pentru supraviețuire nu permite de multe ori luxul ca cei mici să ajungă la grădiniță, care nu este gratuită decât în teorie. La fel ca și școala. Fără vina lor, acești copii se nasc fiind "în urmă" și sunt lăsați din ce în ce mai în urmă prin accesul greu sau imposibil la educația școlară și apoi școlară. Ne dorim pentru ei să aibă aceleași șanse cu cele ale copiilor din familii mai norocoase, care nu își pun problema dacă au bani de pachețel, rechizite sau detergent pentru niște hăinuțe curate. O Grădiniță Bună este un vis mare, pentru până la 100 de copii din ghetoul Ferentari. Dar împreună îl vom împlini, sunt sigură, nu suntem la primul vis nebunesc devenit realitate cu ajutorul oamenilor buni." – a declarat Anca Sandu, Manager atragere fonduri Asociația Casa Bună.

La ediția de anul acesta a Munteanu Fest, și-au anunțat participarea pro bono mai mulți DJs și prieteni ce vor să susțină cauza comună.

Programul evenimentului:

🕒 19:00 - Open Doors

🕒 20:00 - 22:00

🎧 Asociația Casa Bună

🎧 Valentin Panduru

🎧 BandBook

🕒 22:00 - 00:00

🎧 Adrian Borănescu

🎧 Dorina Constantin

🎧 Cismaru

🕒 00:00 - 02:00

🎧 Pandutzu

🎧 Ligia Keșișian

🎧 Robert Volker (J'ai Bistrot)

„În ultimii 5 ani, am avut bucuria de a fi martoră la transformarea minunată a copiilor care au avut oportunitatea de a participa la programul grădiniței de la Casa Bună - deși, din cauza limitărilor logistice, s-a desfășurat doar o dată pe săptămână, în zilele de sâmbătă. Am văzut cum acești copii și-au dezvoltat abilități sociale, au învățat să lucreze în echipă și și-au crescut încrederea în ei înșiși. Am asistat la momente de bucurie pură în ochii lor când au descoperit lucruri noi și au experimentat aventuri educaționale. Știu că o Grădiniță Bună ca cea pe care vrem să o construim, în care copiii din ghetoul Ferentari să vină în fiecare zi, va avea un impact profund asupra viitorului lor. Fiecare copil merită șansa de a se dezvolta și de a își atinge potențialul și visurile.” - a spus Corina Olteanu, Fondator program Preșcolari și specialist BcaBA.

🎟️ Biletele se pot achiziționa prin rețeaua iabilet.ro: https://www.iabilet.ro/site/event/89848/

Sunt disponibile 3 categorii:

🚌 Transportul copiilor la grădiniță: 30 lei

🎒 O zi de grădiniță pentru un copil: 60 lei

📓 Rechizitele necesare pentru o zi de grădiniță pentru un copil: 90 lei

Un bilet cumpărat reprezintă accesul la eveniment, dar și o donație pentru Asociația Casa Bună.

Toți banii din bilete vor fi donați pentru construcția Grădiniței Bune din Ferentari.

Mai multe detalii pot fi găsite pe pagina dedicată de eveniment: https://fb.me/e/4EJ2mN68d

Festivalul caritabil este organizat de Munteanu Events și povestit de RFI România.

Vizionare placuta