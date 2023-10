Colaborare emoționantă: Andreea Bălan cântă pentru prima dată alături de Ella

Octombrie vine cu surprize din partea frumoasei Andreea Bălan, dar și din partea fiicei sale, Ella Maya. Așa cum ne-a obișnuit artista, piesele sale au un mesaj aparte și de multe ori reprezintă chiar poveștile sale spuse prin muzică, povești care trec sticla și ajung direct la inimile fanilor.

Acum, pentru prima dată, mama și fiica fac echipă pentru primul single împreună chiar de ziua celei mici și aduc în playlisturi „Copilărie". Cu muzica și versurile compuse de către Ionuț Bacula (Papu) și Vlad Manolache, „Copilărie" este o piesă emoționantă despre iubirea pură și nostalgia momentelor unice petrecute împreună. „Prima ciocolată din care ai gustat/ Prima ta vacanță/ Primul soare desenat/ Prima poezie/ Primul caiet uitat/

Prima zi de școală când acasă ai plecat" sunt o parte din versurile sensibile pe care Andreea Bălan le cântă cu inima de mamă, unde iubirea este nemărginită și nicio amintire nu dispare.

„Astăzi Ella împlinește 7 anișori și sunt foarte fericită că și-a dorit să cânte și că mă are ca model. Azi i-am îndeplinit dorința și am lansat împreună «Copilărie», o piesă de suflet, una dintre preferatele mele, în care sunt convinsă că se vor regăsi toți cei care o vor asculta deoarece indiferent de vârstă, fiecare dintre noi are un copil interior care merită să se bucure de fiecare clipă cu zâmbetul pe buze și cu inocență", mărturisește Andreea.

De-a lungul timpului, Andreea Bălan a lansat zeci de piese, printre care „Uită-mă", single care a adunat peste 58 de milioane de vizualizări pe YouTube. Artista a lansat în 2022 și albumul „Soare după nori", un material motivațional despre iubirea de sine și acceptare, ce conține 13 piese de suflet inspirate din experiențele personale ale artistei. Printre cele mai recente melodii lansate se numără „Cu inima ta", „Dor de casă", o piesă emoționantă despre dorul care apare și te consumă atunci când nu ești alături de cei dragi, „Acum", o piesă pop dance ce te poartă timp de trei minute într-o lume colorată, acolo unde iubirea și distracția dau tonul zilei și „Băieți cu inima în blugi", un single cu substrat.

