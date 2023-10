Un moment de libertate pentru ochii tăi - Us (videoclip oficial) - Gamuel Sori x Lovespeake

Piesa care și-a găsit rapid locul în playlist-ul tău, colaborarea dintre Gamuel Sori și Lovespeake, intitulată "Us", vine acum însoțită de un videoclip oficial. Acesta completează perfect vibrația smooth a piesei și versurile de suflet. "Us" începe cu acorduri blânde de chitară și un instrumental reconfortant, amestecând cu ușurință frumusețea naturii cu nuanțele iubirii.

Piesa care și-a găsit rapid locul în playlist-ul tău, colaborarea dintre Gamuel Sori și Lovespeake, intitulată "Us", vine acum însoțită de un videoclip oficial. Acesta completează perfect vibrația smooth a piesei și versurile de suflet. "Us" începe cu acorduri blânde de chitară și un instrumental reconfortant, amestecând cu ușurință frumusețea naturii cu nuanțele iubirii.

Videoclipul a fost filmat în România, prezentând păduri luxuriante și frumusețea Transbucegilor, sub regia Ioanei M Stan, cu DOP și color de David Mogan și produs de Loops Production. Styling-ul lui Gamuel a fost asigurat de Alexandru Simedru.

Piesa a fost scrisă de Gamuel Sori, Joe Killington și James Coates. Producția a fost realizată, de asemenea, de Gamuel Sori.

,,A fost o plăcere să lucrez cu Lovespeake pentru această piesă, cred că a adus exact sentimentul pe care îl aveam în minte. <<Us>> nu este doar despre iubire, ci și despre conexiunile dintre oameni și cât de fragile pot fi." ne spune Gamuel Sori.

Gamuel Sori este un DJ și producător italian care face valuri în scena muzicii Dance. A susținut concerte în unele dintre cele mai bune cluburi din Italia, captivând audiențele cu amestecul său unic de beat-uri și sunete. Stilul muzical al lui Gamuel este o fuziune diversă de genuri, pe care îl imprimă cu stilul său caracteristic, creând o experiență electrizantă și de neuitat pentru ascultătorii săi. Muzica sa a fost lansată alături de case de discuri precum Spinnin' Records, Musical Freedom și Sony, și a primit recunoaștere din partea profesioniștilor din industrie. În 2020, Gamuel a atins un punct de referință în cariera sa atunci când piesa sa "Money's Gone" a fost difuzată la BBC Radio 1, propulsându-l și mai mult în lumina reflectoarelor internaționale. Angajamentul neclintit, talentul excepțional și sunetul său unic l-au consacrat pe Gamuel Sori ca o stea în ascensiune în scena muzicii Dance și un artist de urmărit în viitor. Abilitatea sa de a crea o atmosferă distinctă și de a se conecta cu publicul său la un nivel personal îl diferențiază ca un artist de top. Recent, Gamuel a colaborat cu superstarul global INNA pentru piesa "Party Songs", care a ocupat locul 4 în topul Swiss Dance Chart, și single-ul "Early In The Morning", care a ocupat locul 5 în topul Swiss Dance Chart.

După ce a dedicat cinci ani carierei sale ca solist în trupe indie rock de succes din Norvegia, Alex Pavelich a îmbrățișat numele de Lovespeake pentru a deveni cel mai prolific și versatil compozitor și vocalist din Norvegia. Doar în 2019, Alex a creat peste 30 de piese care au obținut o amplă difuzare la radio, au intrat în topurile numeroaselor țări și au generat sute de milioane de stream-uri pe platformele de streaming. Cariera sa include colaborări notabile cu artiști precum Ava Max, David Guetta, Alan Walker, Seeb, K-391, Nick Jonas, MKTO, Lemaitre, Tungevaag, Don Diablo și Julie Bergan - pentru a enumera doar câțiva. Lovespeake este un adevărat cameleon, predominant dedicat genurilor muzicale pop și EDM, și este pregătit să ne surprindă cu și mai multe colaborări palpitante și materiale solo noi în 2024.