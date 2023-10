WHERE MUSIC MATTERS World Tour, aniversarea de 20 de ani a TOOLROOM RECORDS, vine în București direct la TEDDY BEAR

Teddy Bear, unul dintre cele mai longevive branduri de petreceri cu muzică electronică, din România pops up pe 4 noiembrie 2023 la Casa Presei Libere.

E momentul pentru o noapte epică powered by Teddy Bear pentru că WHERE MUSIC MATTERS World Tour are oprire în București pentru a celebra împreună două decenii de tech-house triumfător produs de TOOLROOM RECORDS. Mark Knight, alături de CASSIMM, Sllash & Doppe, Jenn Getz & Alife și Moonsound au pregătit set-urile pentru o noapte electrizantă, în care muzica house, techno și tech-house de cea mai bună calitate și energia publicului vor fi puse pe primul loc. Biletele pot fi achiziționate de pe iabilet.ro sau la intrare, în ziua evenimentului.

Povestea TOOLROOM RECORDS a început în 2003 – probabil unul dintre cei mai nepotriviți ani pentru a înființa o casă de discuri de muzică dance- vânzările de viniluri se aflau pe o pantă descendentă, distribuitorii nu mai aveau succes, iar triumfalismul super cluburilor de la sfârșitul anilor '90 se stinsese. Totuși frații Mark și Stuart Knight au avut curajul să facă un pas înainte și să pună bazele a ceea ce avea sa fie un succes mondial. Doi frați dintr-un oraș banal, situat la o oră de Londra, au transformat o casă de discuri născută într-o magazine, într-unul dintre cele mai puternice branduri globale de muzica house. WHERE MUSIC MATTERS este un turneu mondial, o serie de aniversari pe tot parcursul anului 2023, în cele mai cunoscute orașe ale lumii unde muzica contează, a unei case de discuri care în ultimii douăzeci de ani a definit un sound.

Mark Knight, fondatorul TOOLROOM RECORDS a fost prezent la fiecare petrecere din cadrul WHERE MUSIC MATTERS World Tour și bineînteles va fi nelipsit pe 4 noiembrie, la București. DJ, producator nominalizat la premiile Grammy, Mark Knight este unul dintre cei mai renumiți artiști de muzică electronică ai generației sale, cu un număr impresionant de peste 200 de milioane de difuzări la nivel global. Cariera sa se întinde pe aproape două decenii, cu lansări la diverse de case de discuri de top la nivel mondial, precum Sony, Warner și Ministry of Sound, până la case de discuri independente precum Cooking Vinyl, BBE, Elrow și, bineînțeles, Toolroom. Înarmat cu o bibliotecă muzicală care nu cunoaște granițe și cu o serie constantă de hituri de top, succesul carierei discografice a lui Mark Knight este egalat doar de credibilitatea și integritatea menținute de-a lungul discografiei sale de până acum. Hit-uri precum "Man With The Red Face", "Alright" și "Downpipe" și colaborarea îndeaproape cu trupe precum Faithless, Underworld și Florence & The Machine au pecetluit o moștenire muzicală diversă pentru acest producător desăvârșit. Pe lângă activitatea sa de producție de top în industrie pe scena dance underground, el a scris și a produs muzică pentru o serie de superstaruri globale, printre care Calvin Harris, Black Eyed Peas, Dido, David Guetta, J Lo, Flo Rider și Icona Pop.

Alături de Mark la București se va afla DJ-ul și producătorul de origine italiană CASSIMM - aka Alessio Caforio- care a produs și a lucrat cu artiști precum Sam Divine, Chus, Ceballos și Gene Farris. Seturile de DJ ale lui CASSIMM sunt cunoscute pentru gama și versatilitatea lor, iar el are talentul de a putea simți starea de spirit a mulțimii, oferind exact ceea ce publicul își dorește.

Printre favoritii Toolroom Family se află Sllash & Doppe, doi DJ români al caror sound se regăsește cu regularitate în seturile artiștilor Mark Knight, Solomun, Bedouin, Blond:ish, Martin Solveig, Danny Howard, Roger Sanchez. Sllash & Doppe sunt in punctul culminant al carierei, cucerind întreaga lume și pe noi, la București, pe 4 noiembrie cu un stil energic și exuberant.

Jenn Getz & Alfie, născute în Marea Britanie, au apărut pe scenă în 2020, unindu-și forțele pentru a deveni singurul Duo de DJ femei din Dubai. Cu energia lor tenace este greu să nu fii atras de acest duo incitant, a cărui abilitate de a citi mulțimea și de a oferi seturi mixate impecabil le face să fie foarte solicitate in cele mai celebre cluburi din lume. Pe 4 noiembrie sunt ocupate sa mixeze la Casa Presei Libere.

Line-up-ul este completat local de Moonsound, a cărui înclinație pentru house și techno underground melodic și vocal-driven l-a consacrat ca fiind unul dintre cei mai buni artiști în ascensiune din România. Moonsound a împărtit pupitrul cu: Claptone, Audiofly, Andhim, Adam Port, Black Coffee, Fisher și a colaborat cu artiștii Cari Golden, Nhan Solo, Qubiko, Kadebostany, ROBINS.

Așadar chiar dacă vara s-a încheiat, asta nu înseamnă că ne-a pierit și voia bună! Pentru toți cei care cred într-o vară continuă, care știu să se bucure de muzica electronică în adevăratul sens al cuvântului, Teddy Bear a păstrat un loc in locul in care muzica contează:

WHERE MUSIC MATTERS x București powered by TEDDY BEAR

4 NOIEMBRIE | 10PM

CASA PRESEI LIBERE

Citește și:

-

LINEUP:

MARK KNIGHT | CASSIMM

SLLASH&DOPPE | JENN GETZ&ALFIE

MOONSOUND

Rezervări mese: 0733.456.456

Bilete: https://www.iabilet.ro/bilete-20-years-of-toolroom-casa-presei-libere-89279/

Toți vânătorii de experiențe unice în căutarea unui pretext pentru un nou meet-up cu prietenii și devoratorii de muzică electronică sunt așteptați în comunitatea Teddy Bear 🐻:

https://www.instagram.com/teddybear_ro/

https://www.facebook.com/ursuldeplus

https://teddy-bear.ro/

Despre TEDDY BEAR

Teddy Bear s-a născut acum 12 ani și a fost printre promotorii petrecerilor cu muzică electronică din România. În acest moment Teddy Bear inventariază peste 100 de evenimente în 50 de locații diferite, 100 de artiști internaționali, dintre care 25 aflați în premieră în România și 250.000 de participanți. În jurul ursului fațetat care generează un efect de electrizare a spiritelor prin muzică, s-a creat o comunitate puternică și activă, consumatori de muzică electronică de calitate și pentru care conexiunile și amintirile memorabile sunt un numitor comun. În spatele brandului Teddy Bear se află Bogdan Postelnicu - DJ/producător muzical/promoter/label manager/playlister/curator/a&r cunoscut ca Moonsound.

Citește și:

Despre TOOLROOM RECORDS

TOOLROOM RECORDS este cunoscut la nivel internațional ca fiind unul dintre cele mai inovatoare branduri din infdustria muzici house, tech house și techno. După 20 ani de activitate în industria muzicală, sunt cunoscuți pentru pasiunea pentru muzica House de calitate și pentru comunitatea intrnationala creata #ToolroomFamily. Toolroom Records a început în 2003, când DJ-ul/producătorul emergent Mark Knight și fratele Stuart Knight au înființat casa de discuri. Dezvoltându-și rapid o bază de fani formată din DJ profesioniști și aspiranți, casa de discuri a devenit sinonimă cu House și Tech House credibil. Toolroom s-a transformat rapid într-un brand cunoscut la nivel internațional prin intermediul remix-urilor lui Mark Knight pentru "Man With The Red Face" și "You've Got The Love", pe langa set-urile originale semnate de Mark, cat și ale altor artiști dance de mare greutate. De asemenea, Toolroom s-a diversificat dincolo de modelul tradițional al unei case de discuri, in domeniul evenimentelor cu rezidențe Toolroom și participări la festivaluri din întreaga lume. Trecând la alte platforme media, Toolroom Radio, găzduit de Mark Knight, are un succes copleșitor, cu peste 16 milioane de ascultători pe săptămână, iar Toolroom Academy - ramura educațională a brandului - oferă o serie de cursuri inovatoare de producție și de DJ pentru următoarea generație de artiști de muzică electronică.

Citește și:

Vizionare placuta