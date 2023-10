Bromania, ghinionist în dragoste! Ce spune vedeta despre eșecul relației cu fiica lui MM Stoica

În această vară, BRomania a fost văzut în compania Teodorei Stoica, fiica lui MM Stoica, la un festival de muzică din Constanța. Această apariție i-a determinat pe mulți internauți să se întrebe dacă cei doi formează un cuplu.

Potrivit informațiilor apărute în presa online, BRomania și Teodora Stoica au petrecut împreună la festival, au discutat, au dansat, și, potrivit unor relatări, chiar s-au sărutat. Aparent, chimia dintre cei doi a fost evidentă, stârnind interesul și curiozitatea publicului și al presei. Cu toate acestea, niciunul dintre cei doi protagoniști nu a făcut declarații oficiale privind relația lor.

Într-un interviu acordat pentru cancan.ro, BRomania a vorbit despre eșecurile sale în dragoste și a lăsat să se înțeleagă că este singur. El a menționat că viața amoroasă nu a fost o prioritate pentru el, din cauza dedicării sale față de cariera în plină ascensiune pe care o are.

"Am avut perioada asta în care m-am întors de la film, pentru rolul ăsta am ajuns să am 120 de kile, am mai multe probleme cu faptul că mă dedic prea mult muncii mele, am mai făcut un film între timp, cu Eva Măruță, adică eu nu prea am avut timp să mă gândesc și să am grijă de mine. Ăsta e proiectul meu pentru 2024 și cred că de abia de atunci o să fiu disponibil. Pentru că mi-am dat seama că, în orice relație în care intru, eu vin cu niște probleme și nu dau o șansă bună. Deci, mai întâi trebuie să mi le rezolv și după...", a mărturisit BRomania, pentru sursa citată mai sus.