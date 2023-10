DJ SAVA și Cleopatra Stratan lansează remake-ul celebrei piese Adio

Celebra melodie „Adio", cântată de trupa Gaz pe Foc, a fost o sursă de inspirație pentru DJ SAVA. Artistul continuă seria de reworkuri și face echipă de data aceasta cu Cleopatra Stratan

Celebra melodie „Adio", cântată de trupa Gaz pe Foc, a fost o sursă de inspirație pentru DJ SAVA. Artistul continuă seria de reworkuri și face echipă de data aceasta cu Cleopatra Stratan. Nu este niciun secret faptul că noul single poartă personal touch-ul producătorului și artistului DJ SAVA, iar vocea captivantă a Cleopatrei Stratan completează prin emoție energia piesei și împreună aduc în prim-plan o combinație unică de elemente fresh pe beaturi dance. Piesa face parte din următorul album al lui DJ SAVA ce poartă numele de „Refresh", alături de alte piese cool precum „Gașca 23" (alături de Iuliana Beregoi și Shift) și „Ploaia" (alături de UDDI și Adriana Onci).



Cleopatra Stratan a cucerit publicul cu muzica sa de la o vârstă foarte fragedă, iar din anul 2008 are propria ei papușă. În anul 2009, Cleopatra este inclusă de site-ul oddee.com în topul copiilor minune, unde ocupă locul 4. După mai multe single-uri de succes printre care și „Te las cu inima", „Pupă-mă", „Eu m-am pierdut", „La ușa mea", „Dragoste, vă rog" alături de Edward Sanda și „Cel puțin o veșnicie", au urmat „Vorba de tine", o baladă emoționantă despre iubire, dar și „În dreapta mea" și „Vremea de iubit", alături de Edward Sanda.



DJ SAVA a făcut înconjurul lumii cu muzica sa care a adunat peste 500 de milioane de vizualizări pe YouTube și a cucerit publicul cu hituri internaționale precum „Love în Dubai", „Aroma", „I Like The Trumpet", „I Loved You" și „Tenerife", care au avut mult succes în țări precum Germania, Marea Britanie, Italia, Bulgaria și altele. Până în prezent, DJ-ul a colaborat cu artiști precum Connect-R, Raluka, Alina Eremia, Faydee, Irina Rimes și Ioana Ignat.