Programul Art Safari Stars Edition se îmbogățește cu două noi expoziții de artă, din 27 octombrie, la Palatul Dacia-România (Lipscani, nr. 18-20):

Oamenii, portul și veselia Maramureșului, prin expoziția unui mare artist redescoperit, Traian Bilțiu-Dăncuș (1899-1974), cu peste 120 de lucrări din colecția Muzeului Maramureșan.

• O expoziție Paula Modersohn-Becker (1876-1907), artistă germană și una dintre cele mai importante reprezentante ale Modernismului. O artistă care deși a sfârșit tragic la doar 31 de ani, a realizat aproape 2.000 de lucrări, sfidând norme și inovând continuu. Este prima femeie din lume căreia i s-a dedicat un muzeu, care îi poartă numele.

„Surprizele Art Safari Stars Edition nu s-au terminat. Pe lângă show-urile cu muzică, modă și design cu care a debutat acest sezon, lansăm două noi expoziții de artă. Continuăm recuperarea patrimoniului, prin retrospectiva marelui pictor maramureșean Traian Bilțiu-Dăncuș. Aducem Maramureșul în inima Capitalei, cu tradițiile, culorile, oamenii și voioșia lui, prin parteneriatul cu Muzeul Maramureșan, iar icon-ul artei mondiale, Paula Modersohn-Becker, care alături de Picasso și Matisse a conturat Modernismul în primii ani ai secolului XX, va fi prezentă pentru prima dată în România. 5 expoziții de 5 stele.” - Ioana Ciocan, CEO Art Safari și comisar al României la Bienala de Artă de la Veneția.

„Traian Bilțiu Dăncuș. Culorile Maramureșului”, curator: Mirela Barz și Ioan Opriș, în colaborare cu Muzeul Maramureşan

„Zadarnic am călătorit peste ţări şi mări, setos de a învăţa şi a vedea; am avut întotdeauna clară convingerea că frumuseţile şi comorile altora ne pot îndemna doar să apreciem şi mai mult pe ale noastre, să ne cântăm frumuseţile necântate.” - Traian Bilțiu-Dăncuș, 1969

După jumătate de secol, primul pictor român din Maramureș cu studii la Școala de Arte Frumoase din București, Traian Bilțiu-Dăncuș (1899-1975), are parte de o expoziție amplă la Art Safari. Marginalizat și uitat, artistul aduce un adevărat omagiu culturii și tradițiilor maramureșene, într-un mod contemporan. Pictorul înfățișează natura acelor locuri, în toată frumusețea ei, prin culori vii și îndrăznețe, detalii minuțioase și tușe aparte.

Satul maramureșean este surprins în toată esența și splendoarea, de la portrete de țărani cu ocupațiile lor cotidiene, peisaje pitorești, tradiții autentice ale locului, până la picturi religioase care pun în lumină stările interioare profunde ale artistului. Pictorul a explorat într-un mod distinct particularitățile satului și le-a dezvăluit într-o manieră personală publicului larg.

„Lucrările lui Traian Bilțiu-Dăncuș creează un dialog între prezent și trecut, punând în valoare tradițiile și moștenirea culturală a Maramureșului într-un mod contemporan. Artistul a reușit și reușește să transmită nu doar aspectele vizuale ale acestei regiuni, ci și atmosfera sa unică și energia vibrantă: meșteșugurile, portul tradițional, sărbătorile specifice și interiorul țărănesc, ce fac parte din identitatea Maramureșului. Operele sale dezvăluie conexiunile strânse dintre oameni și pământul lor, aducând la viață un mozaic al vieții cotidiene a acestora și al sărbătorilor speciale.” - Dr. Barz Mirela Ana, manager al Muzeului Maramureșan.

Originalitatea și inovația lui Bilțiu-Dăncuș au fost recunoscute de-a lungul carierei sale, artistul având o contribuție semnificativă la evoluția artei de la acel moment. A participat la numeroase expoziții individuale și colective, iar arta sa a fost apreciată atât de critici, cât și de public. Expoziția găzduită de Art Safari reunește 120 de picturi, schițe și fotografii. Majoritatea lucrărilor au fost dăruite de familia artistului către Muzeul Maramureșan din Sighetu Marmației, care, după mai bine de o jumătate de veac, le prezintă acum iubitorilor de artă din toată țara. Acestora li se adaugă și opere din colecții private sau ale unor muzee din țară. Cea mai recentă expoziție a artistului a avut loc la Salonul Oficial din București în 1969.

„Paula Modersohn-Becker. Desen, gravură și fotografie”, o expoziție realizată de ifa (Institut für Auslandbeziehungen), în colaborare cu Ambasada Republicii Federale Germania în România și Art Safari. Curatoriată de Wulf Herzogenrath pentru ifa în 1997.

În premieră în România, la Art Safari se vede arta Paulei Modershon-Becker (1876-1907), una dintre cele mai reprezentative figuri ale Modernismului.

Deși a realizat numeroase opere cu peisaje și natură statică, portretele feminine au ocupat cel mai mult imaginația artistică a Paulei Modersohn-Becker. A subminat normele nu numai prin modul în care a folosit culoarea, ci și prin felul în care a pictat subiectele feminine, abătându-se de la standardele tradiționale de feminitate. A surprins mame care alăptează, fete solitare de la fermă care munceau pământul și bătrâne pe balansoare. Stilul ei distinct și subiectele îndrăznețe au poziționat-o ca artistă de frunte a generației ei. În același timp, s-a înfățișat pe ea însăși în ipostaze până atunci neexploatate de nicio altă artistă. A fost prima femeie care s-a pictat nud, însărcinată fiind. Deși a trăit 31 de ani, sfârșind tragic la scurt timp după nașterea primului copil, a lăsat o moștenire artistică de peste 700 de picturi și 1000 de desene și gravuri. Este prima artistă căreia i s-a dedicat un muzeu - Paula Modersohn-Becker Museum, în Bremen, Germania (fondat în 1927).

A fost fascinată de Cezanne, dar mai ales de Van Gogh și Gauguin, a cărora artă a descoperit-o în Paris, unde a locuit o perioadă în căutarea libertății personale și artistice. Expoziția de la Art Safari reunește portrete, autoportrete și peisaje de Paula Modershon-Becker, dar și opere ale altor artiști germani de renume. Desenele și arta grafică din perioada Modernismului clasic din Germania provin din colecțiile moștenitorilor și din arhivele artiștilor.

„Art Safari a devenit în București un far cultural, care luminează mult dincolo de granițele României. Așadar, mă bucur că putem fi și anul acesta partenerul Art Safari la organizarea unei expoziții cu adevărat remarcabile. Expoziția cu lucrări ale artistei germane Paula Modersohn-Becker ne conduce în colonia de artiști Worpswede de lângă Bremen, unde artista a realizat lucrările prezentate astăzi aici la București, devenind astfel un pionier al Modernismului în Germania. Mulțumesc în mod special Art Safari și Institutului pentru Relații Externe (IFA), precum și Fundației Paula Modersohn-Becker din Bremen, cât și Otto Modersohn Estate, fără de care acest nou punct culminant în relațiile culturale româno-germane nu ar fi fost posibil.” - Dr. Peer Gebauer, Ambasadorul Germaniei în România.

Publicul se poate bucura în continuare de cele 3 expoziții: „Pe mai multe voci. O expoziție de muzică celestă”, curator: Emil Pantelimon, un spectacol mutisenzorial al muzicii marca Madrigal, „De la frici uitate la nopți prietenoase. Avatarurile orașului nocturn”, curator: Adrian Majuru, în parteneriat cu Muzeul Municipiului București, și “Bags: Inside Out”, curator: dr. Lucia Savi, asistent curator: Jessica Harpley, în parteneriat cu Victoria & Albert Museum, Londra, design de expoziție: Diana Nicolaie, un show cu genți legendare care au scris istorie.

Program Art Safari (până pe 14 ianuarie 2023)

• Joi-duminică – 12:00-21.00 (ultima intrare - 20:30);

• Night Tours – vineri și sâmbătă 22:00-1:00 (tururi ghidate și prosecco; se intră la ora 22:00). Pentru alte mențiuni privind programul, consultați site-ul www.artsafari.ro.

• Bilete: artsafari.ro sau direct de la intrare. Palatul Dacia-România, Lipscani, nr. 18-20, București

Despre Art Safari București: Art Safari, susținut de Glo, Lidl, Porsche, Kinder, Schweppes, Rose Verite, Yamaha, Asus, este specializat în realizarea de pavilioane expoziționale. Organizatorul anual al Pavilionului de Artă București – cel mai mare conglomerat de expoziții de artă din România – ajuns la a 13-a ediție, realizează, în parteneriat cu muzeele de artă din România și internaționale și colecționariiprivați, ample expoziții retrospective care își propun recuperarea valorilor de patrimoniu. Având o puternică latură educaţională, misiunea sa este de a apropia arta de public și de a educa noile generații prin organizarea de ateliere de artă pentru copii, tururi ghidate și expoziții de artă contemporană în spații neconvenționale, cum ar fi Aeroportul Henri Coandă sau metroul bucureștean. Art Safari este proiect cultural național strategic și este realizat în parteneriat cu Muzeul Municipiului București, Muzeul Național de Artă al României și Institutul Cultural Român. Partenerul oficial Art Safari este BCR. În cele 12 ediții de până acum a înregistrat peste 450.000 de vizitatori. Mai multe detalii: artsafari.ro.

