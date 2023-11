Adda, vești bune după doi ani de luptă cu boala Lyme: plâng ca un copil...

Adda a fost diagnosticată cu boala Lyme acum aproape doi ani și a fost extrem de deschisă în ceea ce privește problemele sale de sănătate. După o perioadă lungă de tratament și luptă împotriva acestei afecțiuni, artista a anunțat recent că a terminat tratamentul.

„Postez și plâng ca un copil. Am și băut un pic, deși e 14:30. Ideea e că, acum 30 de minute, am vorbit cu medicul meu și mi-a spus că oficial am terminat tratamentul pentru Lyme! Probabil o să mai beau un pic mai târziu și o să plâng iar…. și apoi o să mai beau și iar o să plâng…”, este mesajul scris de Adda, pe rețelele de socializare.

În cazul ei, diagnosticul a fost pus după ce inițial i s-a spus că suferă de o altă afecțiune, iar tratamentul greșit a întârziat procesul de recuperare. După diagnostic, artista a urmat un tratament complex care a inclus administrarea de antibiotice și alte medicamente necesare pentru a combate boala.

„Am făcut un calcul. Nu știu cât de exact este dar, în primele 5 luni de tratament, am luat în total 4.650 de pastile. 31 pe zi mai exact. Aici intră și cele de protecție hepatică, stomac, etc. Că m-am căptușit bine ca să reziste organismul. Efectiv, spre final abia le înghițeam. Nu mai intrau. Apoi, un an jumătate de injecții. (…) În lunile astea am mai înghițit, la nevoie, una alta. Mai ales dinalea de moși și babe, pentru artrită sau simptome neurologice. (…) Mă bucur pentru fiecare om cu Lyme care are rezultate și mă întristez de fiecare dată când aud vești proaste”, a povestit artista.