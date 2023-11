Sorana Maria, creatoarea de conținut ce a făcut din cooking o pasiune este nominalizată la Food Content Creators Awards 2023

Este carismatică, creativă și un as în bucătărie. Sorana Maria, creatoarea de conținut care a făcut din cooking o pasiune și a împărtășit-o și cu cei aproape 726.000 de oameni care o urmăresc pe TikTok acum, este nominalizată la Food Content Creators Awords, la categoria Best TikTok Food Content Creator și poate fi votată până pe 26 noiembrie 2023.

Clipurile Soranei cu preparate simple, delicioase și rapide i-au creat o comunitate de aproape 726.000 followers pe TikTok unde postează rețete noi, zilnic. Pe lângă bunătățile pe care le pregătește, Sorana are și o serie de materiale în care testează diferite produse și discută impresiile sale împreună cu cei care o urmăresc.



Sorana Maria face parte din portofoliul TRU [The Real You], alături de influenceri precum IHatePink, Atenție! Cad Mere, Eea Ikeda, Marius Elisei, Azaleea Necula, 3 Chestii, dar și mulți alții. TRU este cel mai nou proiect inițiat sub egida Cat Music, ce-și propune să aducă împreună creatorii de conținut „new age" digital din România.



După 16 ediții de succes, Food Bloggers Conference se reinventează cu o nouă componență: Food Content Creators Awards, ce oferă în premieră recunoaștere celor mai activi, implicați și apreciați creatori de conținut din sfera culinară.