Hei, omule: LVX Machina a pregătit un nou single alături de michi şuie și teo

LVX Machina vine cu o nouă colaborare alături de michi şuie și teo și aduc în playlisturi „Hei, omule", o piesă ce îmbină elemente electro experimental cu un mesaj puternic. Cu versurile compuse de către Cristian Balint și muzica de către Mihai Câmpineanu și Octavian Uță, „Hei, omule" îi poartă pe ascultători într-o călătorie muzicală introspectivă, în care prezentul este cel mai important moment.

LVX MACHINA - sub acest nume au lansat single-urile „Rai" și „Insomniac", cu videoclipuri care au câștigat numeroase premii la festivaluri de film din întreaga lume. Au „salutat" publicul cu „Hello Holla", piesă ce a ocupat locul 1 timp de opt săptămâni în topul realizat de Radio Guerrilla, apoi a urmat „CAPRA LVX", o satiră muzicală ce suprinde prin muzică și versuri viața și pofta de a trăi fiecare moment intens, dar și „Golan de lvx".



Yvat s-a făcut remarcat încă din 2000 ca sound designer pentru unele dintre cele mai prestigioase bănci de sunet din lume. Primul album al său, „Concert for Violin" a fost lansat alături de label-ul englez Experimental Seafood Recordings și a atras atenția BBC Radio 3, dar și a publicului de peste hotare. Dincolo de munca de studio, Yvat este un artist de live performance cu experiența a sute de concerte în cadrul festivalurilor internaționale.



Chris Corvin este actor, regizor, DJ și music producer, iar din 2012 își împarte timpul între New York și București. A lucrat cu Francis Ford Coppolla și a apărut în celebrul serial „The Blacklist", a regizat clipurile pentru LVX MACHINA, iar ca DJ a mixat în numeroase cluburi din Manhattan și Brooklyn.