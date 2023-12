Bucură-te de călătorie cu CARMA - I See You

CARMA reprezintă viziunea producătorilor/scriitorilor/artiștilor James Carter (cu 9 milioane de ascultători lunar) și Tom Martin (cu 100.000 de ascultători lunar). "I See You" este a patra lor piesă - vibrații melancolice de toamnă, cu ritmuri relaxante. Elemente de singer-songwriter se întâlnesc cu cele house electronic/tropical. Cei doi îmbină voci distincte de indie și acorduri de chitară cu ritmuri dance eclectice. Colectiv, CARMA are peste 1 miliard de stream-uri la activ.