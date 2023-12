Constantin Zamfirescu, Gogoașă de la Trăsniții în NATO, învingător în lupta cu cancerul: Sunt foarte ok, dar vigilent

În lumea teatrului și a cinematografiei românești, Constantin Zamfirescu, cunoscut drept "Gogoașă", din "Trăsniții în NATO" a trebuit să facă față unei provocări dificile - diagnosticul de cancer. Deși a trecut prin momente cumplite și o intervenție chirurgicală care i-a schimbat viața, actorul păstrează un zâmbet pe buze și o atitudine optimistă în ciuda dificultăților din ultimii ani.

Acum câțiva ani, "Gogoașă" a primit diagnosticul care i-a schimbat viața - cancer. O boală nemiloasă, care a însemnat o perioadă dificilă și o intervenție chirurgicală în care i-a fost extirpat unul dintre rinichi. Desigur, aceasta a fost o perioadă dificilă pentru actor, dar el a abordat situația cu o atitudine optimistă și hotărâtă.

Chiar dacă se simte bine în prezent, actorul recunoaște că trebuie să aibă grijă constantă la starea sa de sănătate. Constantin Zamfirescu a făcut ajustări în stilul său de viață, renunțând la alimentele care pot favoriza apariția celulelor canceroase. De asemenea, a vorbit deschis despre necesitatea de a consuma lichide în cantități mari, cu puțină sare și de a evita proteina animală.

„Mă mențin așa și mentalul meu trebuie să fie ok, dar dacă tot zici sufăr, am avut o boală și te îngropi, s-ar putea să îți creezi necazuri. Eu nu! Sunt foarte atent, pentru că odată ce nu mai am un rinichi, din cauza intervenției chirurgicale, lichidele pe care le consum trebuie să fie într-o cantitate foarte mare, ca să îl hipertrofiez pe ăla pe care îl mai am, cu foarte puțină sare și să nu am proteină animală, pentru că celula canceroasă se hrănește cu asta”, a mai spus actorul.