Participanții la Join the Flip Side Party au trăit experiența utilizării unui telefon pliabil în cadrul unui eveniment exclusiv și au pus la încercare, pe tot parcursul serii, toate funcțiile relevante pentru ei.

Peste jumătate dintre participanții prezenți la evenimentul Join The Flip Side au renunțat la telefoanele lor obișnuite în favoarea unui Samsung Galaxy Z Flip5 sau Z Fold5. A fost o seară plină de glamour și tehnologie de ultimă generație, în cadrul căreia participanții au trăit o experiență hands-on cu telefoanele pliabile, explorând fiecare funcționalitate relevantă pentru ei.

La evenimentul Join The Flip Side Party organizat de Samsung România pe 7 decembrie, 55% dintre participanți au luat o decizie curajoasă, făcând trecerea către un Galaxy Z Flip5 sau Z Fold5, renunțând pe loc la telefoane Apple sau făcând un upgrade către o altă versiune de Samsung. Într-un studiu realizat de Kantar în 2022, s-a descoperit că 89% dintre utilizatorii Apple se declară loiali, dar surprinzător, telefoanele pliabile Samsung au reușit să cucerească inimile a 77% dintre cei care au ales să își schimbe telefonul, aceștia abandonând rapid iPhone-urile în favoarea tehnologiei revoluționare Samsung.

„Ne-am dorit să oferim consumatoarelor o experiență hands-on memorabilă într-un cadru familiar, precum un concert exclusiv. Ne bucurăm că telefoanele pliabile Samsung pot convinge orice utilizator de smartphone. Trebuie doar să le testeze," a declarat Simona Panait, Head of Marketing Romania & Bulgaria, la Samsung Electronics România.

Samsung și-a propus să demonstreze că telefoanele din seria Galaxy Z pot transforma chiar și cei mai loiali utilizatori, iar evenimentul Join The Flip Side Party a fost un pas esențial în atingerea acestui obiectiv. Campania „Join The Flip Side. Switch to Freedom" a fost mai mult decât o simplă provocare de „switching”. Ea a reprezentat o declarație de rebeliune față de normele obișnuite de utilizare ale unui smartphone clasic.

Pe parcursul a două luni, Inna și Deliric, alături de alți ambasadori Samsung, au împărtășit pe canalele lor de social media cum telefoanele pliabile se integrează perfect în stilul lor de viață și cum ies în evidență indiferent de context. Theo Zeciu și Lili Sandu au fost primii care au făcut trecerea la Galaxy Z Fold5 și Z Flip5, devenind membri oficiali ai Team Galaxy și încurajându-și comunitățile să treacă și ei „on the flip side”.

Din cei peste 2000 de înscriși, doar un număr restrâns de câștigători au avut privilegiul să participe la Join the Flip Side Party pe 7 decembrie. Invitații au trăit un moment magic ascultând live melodiile interpretate de Inna și Deliric și interacționând cu ambasadorii Samsung. Cu ocazia evenimentului, 55% dintre participanți au hotărât să facă un upgrade către un telefon pliabil Samsung și să renunțe definitiv la telefoanele lor personale. Celelalte telefoane au fost preluate de către GreenWEEE, un reciclator de încredere din România.

Cele două vedete ale serii, Galaxy Z Flip5 și Galaxy Z Fold5, au redefinit experiența de utilizare a smartphone-urilor. Cu Galaxy Z Flip5, poți descoperi un alt nivel al selfie-urilor, fiind mai creative, mai naturale și mai ușor de realizat. Ecranul frontal Flex, acum de aproape 4 ori mai mare, poate fi personalizat pentru a-ți reflecta stilul propriu. Pe de altă parte, Galaxy Z Fold5 aduce productivitate și divertisment la un alt nivel, cu un ecran principal generos și posibilitatea de a lua notițe în timp real cu S Pen Fold Edition. Taskbar-ul îmbunătățit și funcția drag & drop fac schimbarea între aplicații o plăcere, iar bateria ține toată ziua pentru o experiență premium mai îndelungată.

Prin urmare, Samsung a creat nu doar telefoane, ci a oferit o experiență unică și libertate într-o lume dominată de tehnologie. Evenimentul Join The Flip Side Party a fost doar începutul unei revoluții care a adus stil și inovație în viața de zi cu zi a femeilor moderne.

