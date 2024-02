Sunetele unei călătorii Long Time Ago - Will Armex

Compoziția autobiografică a lui Will Armex se desfășoară ca o memorie muzicală, urmărind contururile vieții sale și evoluția artistică. Versurile dezvăluie înălțimile și adâncimile, o călătorie sonoră prin momente de triumf și luptă. Refrenul devine un imn universal, rezonând cu ascultătorii în privința iubirii, pierderii și viselor.

În pauza instrumentală, măiestria lui Armex strălucește, țesând modele intricate ce reflectă complexitatea vieții. Enjoy!

Piesa a fost scrisă și produsă de Will Armex, cu ajutorul lui Grachov Sergiy pentru mix și sound engineering.

,,În viața fiecărei persoane există momente dificile, dar trebuie să mergem către scopul nostru orice ar fi. Toate lucrurile rele ar trebui să fie lăsate în urmă și să tragem concluzii sau să le tratăm cu ironie - A fost demult! Crede în tine, fii puternic și curajos! Cred că noua mea piesă va ajuta mulți oameni să devină mai buni, să capete încredere în ei înșiși." spune Will Armex.

Will Armex este un artist, producător și DJ ucrainean. Piesele sale sunt în heavy rotation pe toate posturile de radio de top din CIS și de asemenea, la TV. Una dintre cele mai mari realizări ale sale este piesa "You and I", care este o colaborare cu fiica sa și prezintă un mare interes pentru China. În plus, cântecul a fost în topurile Shazam în peste 10 țări. "You and I" are 528K de videoclipuri pe TikTok și 78K videoclipuri pe YouTube Shorts. Cântecul a ajuns pe #1 în topul popular al Ucrainei NRJ Top 30 și a petrecut 27 săptămâni în top. De asemenea, a fost pe locul 1 pentru mai bine de 3 luni în Ukraine KISS FM Top 40 și a petrecut mai mult de 30 de săptămâni în clasament. Clasamentul anual, Top 100 de la KISS FM Ukraine a integrat piesa "You and I" pe locul 5 și a fost nominalizată ca piesa anului la PREMIILE KISS FM DANCE 2020. În 2023, artistul a lansat mai multe piese, printre care și "Move and Dance", "Hands Away", "Love Is Over" și "Lika Style".