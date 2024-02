La început de primăvară, Opera Națională București propune publicului spectacolul „Carmen” de Georges Bizet în dublă reprezentație, pe 1 și 3 martie, cu o distribuție de excepție: mezzosoprana Ruxandra Donose invitată în rolul titular, tenorul Ramón Vargas invitat în rolul Don José, baritonul Mihai Damian invitat în rolul Escamillo. În rolul Micaela va evolua soprana Operei Marta Sandu Ofrim. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Tiberiu Soare.

Despre acest important eveniment de început de martie de pe scena Operei Naționale București, mezzosoprana de renume internațional, Ruxandra Donose declară: „După Staatsoper Viena, Metropolitan Opera New York sau Mexico City, a venit momentul să colaborăm și pe o scenă din România, în celebra și iubita operă Carmen, de Bizet. Mă bucur enorm să am prilejul de a cânta la Opera Națională București cu Ramon Vargas, unul dintre cei mai apreciați tenori din lume. Ne propunem să creăm momente de teatru și de muzică însuflețită de dramatism, cu anvergura marilor scene pe care ne-am mai întâlnit, iar eu personal de-abia aștept să cânt cel mai celebru rol de mezzosoprană, Carmen, pentru iubitorii de operă din România. Pe 1 martie, se adaugă bucuria și onoarea de a dedica această seară memoriei Elenei Cernei, la 100 de ani de la naștere.”

Tenorul Ramón Vargas așteaptă cu nerăbdare întâlnirea cu publicul din România: „Sunt încântat să vă anunț că voi fi pe scenă în rolul lui Don José în producția viitoare a operei Carmende la impresionanta Opera Națională din București, în luna martie. Alăturați-vă nouă, senzaționalei Ruxandra Donose în rolul Carmen și captivantului Mihai Damian în rolul lui Escamillo, pentru o interpretare de neuitat plină de dragoste, pasiune și multe altele. Notați-vă în calendar datele de 1 și 3 martie. Abia aștept să împărtășesc această experiență minunată cu voi toți!”.



Ruxandra Donose

Printre cele mai cunoscute și apreciate mezzosoprane din generația sa, Ruxandra Donose a capturat atenția publicului și a criticii de specialitate în teatre de operă și săli de concerte în întreaga lume. Asociată inițial mai mult cu Belcanto, muzica lui Mozart sau muzica franceză, în ultimii ani a făcut trecerea spre repertoriul dramatic german și italian, bucurându-se de un enorm succes în rolul Kundry din opera Parsifal de Wagner cu Filarmonica din Berlin sub bagheta lui Sir Simon Rattle, ca Elektra în opera „Orest“ de Manfred Trojahn la Opera din Zürich, sau Sieglinde în Walkiria de Wagner la Londra, sub bagheta lui Vladimir Jurowski. Rolul Fricka în Inelul Nibelungilor de la Grand Theatre de Geneve a apărut de curând integral pe DVD.

Într-o carieră care se desfășoară de peste 30 de ani la nivel internațional, Ruxandra a cântat pe cele mai mari scene de operă ale lumii, de la Royal Opera Covent Garden, Londra până la Metropolitan New York, trecând prin Wiener Staatsoper, Theater an der Wien, Opera Paris Bastille, Théatre de Chatelet Paris, Opéra de Lyon, Teatro Real Madrid, Oprenhaus Zürich, Grand Théatre de Genève, Deutsche Oper Berlin, Bayerischer Staatsoper München, Teatro la Fenice Venezia, Grande Teatro di Torino, Opera Bolshoi din Moscova, Opera din Beijing, Opera din Shanghai, ca si Toronto Opera Company, San Francisco Opera, Los Angeles Opera, Chicago Opera, Philadelphia Opera, San Paolo Opera, Opera din Copenhaga, Opera in Helsinki, Glyndebourne Festival, Ravinia Festival, Festivalul de la Salzburg și multe altele.

A cântat concerte sau recitaluri în cele mai reputate săli de concert de la Wigmore Hall, Royal Festival Hall, Barbican Theatre din Londra, la Carnegie Hall din New York, trecând prin Konzerthaus Viena, Musikverein Viena, Salle Pleyel Paris, Bunka Kaikan in Tokio, Ceaikovski Hall din Moscova, Sala Gasteig din München, Tonhalle Zürich, si altele, cu orchestre ca Filarmonica din Viena, Filarmonica din München, Filarmonica din Berlin, Filarmonica din Londra, Orchestre de Paris, New York Philarmonic, Boston Symphony, Chicago Symphony, San Francisco Symphony, Japan Philarmonic, Shanghai Symphoy, Orchestre de la Suisse Romande, Staatskapelle Dresden si multe altele. A lucrat cu dirijori precum Sergiu Celibidache, Claudio Abbado, Mariss Jansons, Pierre Boulez, Sir Colin Davis, Zubin Mehta, Charles Dutoit, Teodor Currentzis și alții.

Ruxandra Donose a cântat, de asemenea, și a înregistrat mult repertoriu baroc, a înregistrat opere integrale baroce, pentru EMI, Deusche Gramphone, Decca, Naive și altele, cu orchestre ca Armonia Atenea, La Cetra, Concerto Köln, I Barrochisti. Înregistrările sale mai cuprind și multe lucrări vocal-simfonice, sau lieduri.

Înregistrarea ei cu Stabat Mater de Dvorak, sub bagheta lui Giuseppe Sinopoli a fost nominalizată la cea de-a 44 ediție a premiilor Grammy.

Printre proiectele din viitorul apropiat, menționăm recitaluri de Lied la Viena, opera "Tristan și Isolda" de Wagner la Tokio, sub bagheta lui Marek Janowski, și premiera americană a operei "Innocence“ de Kaja Saariaho la opera din San Francisco.



Ramón Vargas

Ramón Vargas este unul dintre cei mai importanți tenori ai generației sale și unul dintre cei mai renumiți la nivel mondial. Născut în Ciudad de Mexico, a studiat la Instituto Cardenal Miranda din orașul său natal, cu Antonio López și Ricardo Sánchez. În 1986, după ce a câștigat Competiția Enrico Caruso din Milano, Italia, și-a continuat pregătirea la Studioul de Operă din Viena sub îndrumarea lui Leo Müller și ulterior în Milano sub îndrumarea lui Rodolfo Celletti.

Debutul lui Ramón Vargas la Metropolitan Opera din New York a avut loc în 1992, unde a interpretat rolul lui Edgardo înlocuindu-l pe Luciano Pavarotti în Lucia di Lammermoor alături de June Anderson. Curând după aceea, și-a făcut debutul la Teatro alla Scala, în 1993, unde a jucat rolul lui Fenton în noua producție a lui Giorgio Strehler care sărbătorea centenarul lui Falstaff, sub îndrumarea lui Riccardo Muti. De atunci a fost invitat în principalele teatre ale lumii: Opera Națională din Paris, Covent Garden din Londra, Festivalul de la Salzburg, Opera de Stat din Viena, München, Florența, Roma, Arena di Verona, Teatrul Colón din Buenos Aires, San Francisco, Madrid, Liceu din Barcelona, Tokyo, Moscova, Teatrul de Arte Frumoase și multe altele.

Cu o discografie impresionantă, Ramón Vargas are numeroase înregistrări și videoclipuri, printre care se remarcă operele Werther, La Favorita, Un Turco en Italia, precum și diferite recitaluri cu arii de operă, cântece mexicane și colinde de Crăciun. Înregistrările La Boheme de la Met din New York și La Traviata de la La Scala din Milano sunt iconice.



Mihai Damian

Din anul 2019 își desfășoară activitatea ca bariton în cadrul Filarmonicii de Stat „Transilvania” din Cluj-Napoca, colaborând de-a lungul anilor cu dirijori de renume mondial, amintindu-i pe: Lawrence Foster (SUA), Sascha Goetzel (Austria), David Crescenzi (Italia), Mihnea Ignat (România), Cristian Spătaru (Republica Moldova), Ștefan Novak (România), Roland Börger (Chile) și Cornel Groza (România).

Debutează cu rolul baritonului din „Carmina Burana” de Carl Orff alături de Filarmonica de Stat „Dinu Lipatti” în 26 mai 2022 urmând diverse colaborări cu mai multe filarmonici din țară. În 30 septembrie 2022 debutează pe scena Operei Naționale Române din Timișoara în rolul Contelui Almaviva din opera „Le Nozze di Figaro” de Wolfgang Amadeus Mozart iar pe 23 octombrie în rolul lui Belcore din opera „L’Elisir d’amore” de Gaetano Donizetti pe scena Operei Naționale Române din Cluj-Napoca.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

Sponsori: Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, BCR, Retele Electrice Muntenia și PPC Energy Services

Parteneri: Market Aroma, Yokko The Fashion Store, Marelbo, Pop Cola, Phoenixmedia, Euromedia, Cocor, Băneasa Shopping City, Electrolux, Sansha

Partener de mobilitate: Suzuki

Parteneri media: Digi24, Europa FM, Euronews România, Radio România Cultural, Radio România Muzical, RFI România, Romantic FM, Radio Seven, Radio Itsy Bitsy, România TV, Kanal D, Zile și Nopți, Agerpres, Spot Media, Ziarul Metropolis, News București, Q Magazine, Marea Dragoste, Leviathan, Ordinea Zilei, București Business, Reușita.ro, 9am.ro., Kudika, Garbo, CursDeGuvernare, Grupul de Presă SEMNAL, Nine O’Clock, Mediatrust

Vizionare placuta