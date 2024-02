Concert Aniversar ALTAR - 33 de Ani de Rock Atitudine și Istorie la Club Quantic

Pe data de 22 februarie, ALTAR va susține concertul aniversar în Club Quantic, pentru a sărbători cei 33 de ani de activitate a trupei.

Fondată in 1991 la Cluj-Napoca, formaţia ALTAR s-a impus încă de la primele apariţii live ca fiind una dintre cele mai remarcabile trupe rock românești, promotoare a muzicii de atitudine în România, cu un puternic impact social și priză la public datorită concepției muzicale deosebite, a mesajului și a aparițiilor scenice efervescente.

În repetate rânduri, ALTAR a fost desemnată drept cea mai bună trupă rock românească, iar activitatea formației reprezintă probabil cea mai importantă pagină din istoria scenei rock autohtone de după anii ’90. Alături de Compact, Holograf, Iris, Phoenix, Celelalte Cuvinte, Timpuri Noi sau Cargo, ALTAR este printre puținele formații cu o activitate susținută de peste 33 de ani în prima linie a rock-ului românesc, rămânând în continuare una dintre cele mai apreciate trupe rock din România.

Data eveniment: Joi, 22 februarie

Ora: 19: 00

„Joi, 22 Februarie, vă așteptăm să sărbătorim împreună, 33 de ani de Rock, Atitudine, Istorie! Nu ratați un megashow unic, marca ALTAR!”

În deschidere vor cânta Mental District , un grup Heavy-Thrash Metal din Craiova, Romania.

„Trupa a fost infiintata in 2017 si in August 2022 Mental District a lansat primul sau album intitulat Back To Life. Stilul muzical, pe care membrii trupei il abordeaza, poate fi descris prin influentele granzilor Metallica si Megadeth, Iron Maiden, Dio, Testament, Kreator, prin interventii solistice melodioase si rapide si prin vocea clara dar puternica ce insoteste partituri atractive de bass si percutie. Motto-ul trupei: Mental District este calatoria in care am plecat, definita prin „nebunia” si dorinta de a canta pentru voi, pentru noi si pentru toti cei care apreciaza muzica, oricare ar fi ea!”

