Wiz Khalifa vine în premieră în România la Beach, Please! 2024

Wiz Khalifa vine pentru prima dată în România, la Beach, Please! (11-13 iulie), cel mai mare festival urban din sud-estul Europei, la care s-au vândut deja peste 35.000 de bilete.

Pentru fanii lui Wiz Khalifa din România, așteptarea a luat sfârșit! Artistul american cunoscut pentru hituri care au dominat topurile și flow-ul său inconfundabil, se alătură line-up-ului exploziv de la Beach, Please!, aducând un plus de energie în gang-ul oficial al acestui an. Cea mai mare petrecere urbană, ce are loc între 11-13 iulie, la Costinești, va fi întreținută de nume precum YEAT, 6IX9INE și NLE CHOPPA.

Wiz Khalifa este rapper, artist, compozitor și actor american, nominalizat la Grammy și Golden Globes, cu multiple albume și single-uri certificate cu discuri de platină. A devenit o figură iconică pentru publicul larg odată cu lansarea albumului "ROLLING PAPERS", în 2011. Hituri precum "Say Yeah", "Black & Yellow", "We Dem Boyz", "See You Again", dar și colaborările cu artiști precum The Weeknd, Travis Scott și Tyga i-au asigurat locul de top în industria muzicală internațională.

25 de nume internaționale pe afișul festivalului. Organizatorii Beach, Please! nu se opresc cu anunțurile aici. Fanii muzici urbane vor avea parte de 25 de artiști cu renume internațional, printre care se numără încă doi headlineri ce urmează a fi anunțați.

Mii de reacții stârnite de anunțul lui YEAT. Fanii înfocați ai muzicii urbane și ai festivalului s-au adunat pe Instagram și alte rețele de socializare pentru venirea lui YEAT. Postarea oficială cu venirea artistului la Beach, Please! 2024 a adunat aproape 90K de like-uri și peste 9000 de comentarii.

Pe lângă artiștii consacrați, generația nouă de talente își va face simțită prezența la Beach, Please! Erika Isac, Albert NBN și NOUĂ UNȘPE vin cu forțe proaspete pe scena festivalului pentru un show de neuitat.

Cea de-a treia ediție a festivalului promite să fie mai epică și mai spectaculoasă ca niciodată. Prețul unui abonament începe de la 519 de lei, iar biletele pot fi achiziționate aici.