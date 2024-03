Creatorii celor mai mari festivaluri din Europa pregătesc a doua ediție a celui mai interesant concept de divertisment de la munte, Massif. E greu să găsești un mix bun, dar organizatorii Massif par să fi reușit. În Poiana Brașov, în perioada 14-17 martie, va ajunge și unul dintre DJ-ii care generează big-buzz pe platformele de social media, Mahmut Orhan.

A colaborat cu numeroși artiști de top și și-a consolidat reputația ca un inovator al genului său. În 2017, a lansat o versiune remix pentru tema "Game of Thrones" și hit-ul "Save Me" în colaborare cu Eneli, ambele producții fiind apreciate de fani. În iunie 2018, a apărut albumul “One”, single-ul de promovare “6 Days”, un remix pentru “Six Day War” de la Colonel Bagshot, care a ajuns pe primul loc în diferite țări ale lumii.

Piesele lui Mahmut Orhan sunt o fascinantă combinație de deep house cu influențe orientale, care îi poartă pe fani într-o călătorie fascinantă. Anul trecut a avut un succes imens pe TikTok, cu versiunea remix a piesei "Just Get Your...and Go" de la Roger Sanchez, iar în această lună, pe 22 martie, își va lansa albumul de debut intitulat “Pangea”.

“Nighter” este cel de-al doilea single din acest album, lansat cu Ultra Records. Piesa vine cu linii de bass puternice care pun în valoare vocea artistei de origine turcă, Tuana Yilmaz.

https://www.youtube.com/watch?v=PvCkeqz7XgE

Cu noul album “Pangea”, Mahmut Orhan trece de la producțiile indie la un sound deep de orientare tech.

Organizatorii promit o producție care va duce entertainment-ul de iarnă din România la un alt nivel, iar festivalul Massif va transforma, pentru al doilea an la rând, stațiunea Poiana Brașov în cea mai dorită și căutată destinație montană de către tinerii din Europa.

Informații despre abonamente, dar și lineup-ul complet pentru cea de-a doua ediție a festivalului Massif sunt disponibile pe site-ul bemassif.com

Vizionare placuta