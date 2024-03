Moonlight Breakfast lansează single-ul ”Dancing (Like Nobody’s Watching)”

Duoul sofisticat de dream pop și cosmic disco Moonlight Breakfast va lansa single-ul „Dancing (Like Nobody’s Watching)” pe 15 martie

Moonlight Breakfast lansează o piesă nouă, caldă, senzuală și proaspătă, pe care să dansăm și anunță, cu această ocazie, lansarea celui de-al patrulea album al lor.

De asemenea, dezvăluie un nou capitol electrizant în călătoria lor muzicală cu un anunț incitant: Christie, jumătate din duo-ul dinamic, pășește pentru prima dată în lumea producției muzicale.

"Am scris întotdeauna versurile și melodia, iar Baz a făcut întotdeauna tot ce puteți auzi în piesele noastre. El m-a încurajat constant să încerc producția muzicală și sunt fericită să spun că în sfârșit l-am ascultat. Suntem foarte încântați să împărtășim acest următor album cu voi, pentru că este pur și simplu atât de autentic pentru noi!", Christie, solistă Moonlight Breakfast.

„Dancing (Like Nobody's Watching)” e o piesă relaxată, dar energică. Ritmul infecțios și versurile eliberatoare nu te vor lăsa să stai locului. Va fi aproape imposibil să nu te ridici și să dansezi. Acest cântec transformă orice cameră într-un ring de dans privat, fără loc pentru inhibiții, doar tu și muzica.

"Am vrut să compunem o piesa care să te facă să intri în ritm, ceva care să te ajute să fii în momentul prezent, știi?! Ceva care să te facă să începi să dansezi până și în bucătărie în timp ce speli vasele", Moonlight Breakfast, despre „Dancing (Like Nobody's Watching)”.

Moonlight Breakfast e un duo românesc, stabilit în Austria din 2013. Cântă un mix sofisticat de dream pop, cosmic disco, electro și dance.

Au ajuns în top 100 pop pe iTunes și Amazon în Statele Unite, în topurile Shazam US Charts și US College Radio Charts, în top 50 single pop - Amazon în SUA. Au fost incluși în playlist-uri precum „Best Of The Week”, „Future Hits” și „Global Shazam Discovery Top 50” pe Apple Music.

Muzica lor are o calitate cinematografică și o anumită atracție universală, după cum se poate observa cu ușurință din numeroasele colaborări pe care le-au avut de-a lungul anilor, fie că este vorba de fashion, advertising sau film.

Au căutat în mod constant să creeze experiențe captivante și memorabile pentru publicul lor. Fie că a fost vorba de mapping 3D, în 2011, holograme, în 2013 sau proiecții pe ecran transparent, spectacolul lor este o experiență atât vizuală, cât și audio.

