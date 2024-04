Asociația GO-AHEAD își exprimă bucuria și recunoștința față de participanții și susținătorii săi după succesul extraordinar al evenimentului de lansare a filmului documentar "Ce-ai făcut la școală?".

Lansarea filmului documentar "Ce-ai făcut la școală?", în regia lui Tedy Necula, care a avut loc la Cineplexx Băneasa în data de 28 martie 2024, a fost un moment deosebit în istoria Asociației GO-AHEAD, marcând o nouă etapă în eforturile acestora de a promova educația incluzivă și nevoia de consiliere școlară în România.

Filmul documentar, realizat sub îndrumarea și coordonarea Asociației GO-AHEAD în cadrul proiectului "GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM!", a captivat și inspirat audiența prin povestea curajoasă a tinerilor elevi din liceele tehnologice. Acești tineri talentați au fost aduși în prim-plan pentru a evidenția contribuția lor semnificativă în societate în calitate de profesioniști și membri activi ai comunității, dar și pentru a crește gradul de conștientizare al publicului cu privire la prejudecățile care le limitează opțiunile și potențialul.

Într-o eră în care meseriile practice și tehnice sunt din ce în ce mai necesare, filmul "Ce-ai făcut la școală?" subliniază importanța de a sprijini și de a încuraja acești tineri în dezvoltarea lor profesională și personală. Prin această inițiativă, dorim să schimbăm percepțiile și să privim dincolo de etichete, recunoscând și valorizând abilitățile unice pe care acești tineri le aduc în societate.

”„Ce-ai făcut la școală?” este un manifest pentru educație, pentru egalitate de șanse, pentru schimbare! Noi știm că schimbarea este un proces de lungă durată, că nu se va întâmpla peste noapte, dar suntem încrezători că mesajele din film vor ajunge la tinerii care au nevoie și că aceștia ne vor căuta, vor ajunge la companii care înțeleg că e timpul să se implice în număr cât mai mare și că susținerea trebuie să meargă și către echilibrarea emoțională a tânărului înainte de orice altceva.” - Alexandra Bălșeanu – Președinte Asociația GO-AHEAD

”Tot ce aș dori să rețină publicul.... să rețină că în jurul nostru sunt oameni. Nu sunt oameni absolvenți de real sau de tehnologic sau de nu știu ce licee spectaculoase. Sunt oameni pur și simplu. Când înveți un tânăr să evolueze, să se dezvolte personal, să comunice la nivelul în care am văzut foarte mulți dintre cei pe care i-am filmat, nu mai contează din ce liceu vin.” - Tedy Necula – Regizorul filmului

Evenimentul de lansare a filmului a fost precedat de Conferința Educațională "GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM", în cadrul căreia speakerii și membrii panelurilor au discutat despre educație și sistemul educational, nevoia de consiliere școlară, rolul societății civile în susținerea și dezvoltarea acestor sisteme, precum și despre importanța urmăririi visurilor noastre. Line-up-ul a fost format din Alexandra Bălșeanu, președinte Asociația GO-AHEAD, Ionuț Sibian, director executiv FDSC, Daniela Vișoianu, consilier parlamentar și lector universitar, Marcel Bartic, profesor de istorie și gazdă Academia Europa FM, Cristian CHINA-BIRTA, Managing Partner Kooperativa 2.0 și Andreea Raicu, personalitate TV și lider mindfulness. De asemenea, elevii, profesorii, directorii și consilierii școlari și reprezentanții instituțiilor și ai mediului de afaceri invitați au avut oportunitatea să discute și să împărtășească idei despre importanța consilierii personale și profesionale în educație și carieră în cadrul unor paneluri dedicate, moderate de Georgiana Tănase, psihoterapeut, și Mădălina Samoilă, trainer public speaking.

Premiera filmului a fost onorată de prezența a peste 470 de participanți, inclusiv elevi, profesori, mentori, consilieri, autorități, parteneri, reprezentanți ai companiilor cu activitate în România, presă, donatori, voluntari și reprezentanți ai ONG-urilor. Atmosfera încărcată de emoție și entuziasm a demonstrat angajamentul comun față de cauza educației și incluziunii sociale.

Următorul pas în această călătorie este difuzarea filmului în întreaga țară prin intermediul Caravanei "GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM", care va începe în luna aprilie și va continua în mai multe orașe din România.

”Mesajul de încurajare al filmului va fi dus mai departe prin intermediul Caravanei GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM, în luna aprilie, când echipa GO-AHEAD va merge în cinematografe și licee din țară, pentru a face proiecția filmului pentru elevi și profesori de gimnaziu și liceu. Caravana va ajunge în județele Bacău, Vaslui, Neamț, Suceava, Constanța, Dolj, Alba, Gorj, Harghita, Vâlcea, Cluj și Satu-Mare, iar documentarul poate fi pus la dispoziție oricărei unități școlare care doreste să îl preia pentru orele de dirigenție.” - Georgiana Tudora - Director Operațional - Asociația GO-AHEAD

Pentru mai multe informații despre filmul documentar "Ce-ai făcut la școală?" și proiectul "GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM!", vă rugăm să accesați https://www.go-ahead.ro/ro/go-ahead-your-best-dream .

Teaser-ul filmului documentar poate fi vizionat aici: https://www.youtube.com/watch?v=Z3VytjAyNjc.

Mai multe informatii despre proiectul GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! sunt disponibile accesând https://www.go-ahead.ro/ro/go-ahead-your-best-dream.

Despre Asociația GO-AHEAD:

Asociația GO-AHEAD este o organizație non-guvernamentală dedicată schimbării în domeniul educației, promovând egalitatea de șanse, incluziunea socială și îmbunătățirea calității educației. Prin proiectul GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM! , asociația își propune să ofere sprijin și să inspire tinerii să își urmeze visele și aspirațiile, facilitând dezvoltarea personală și profesională.

Despre Tedy Necula:

Tedy Necula este un regizor pasionat cu o viziune clară asupra puterii filmului de a inspira și a schimba perspectivele. Prin documentarul ”Ce ai făcut la școală?”, el își propune să aducă în prim plan poveștile reale ale tinerilor din România, oferindu-le o platformă pentru a-și face auzite vocile și pentru a promova schimbarea și progresul în societate.

Despre Proiectul GO AHEAD WITH YOUR BEST DREAM!:

Proiect derulat de Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Art for Change Foundation Norvegia, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este îmbunătățirea imaginii și a percepției publice a societății civile în rândul a cel puțin 50.000 de persoane, creșterea gradului de vizibilitate, înțelegere și recunoaștere a impactului pozitiv pe care activitățile de consiliere și dezvoltare personală desfășurate de GO-AHEAD îl au asupra vieților tinerilor și a comunităților.

Despre Programul Active Citizens Fund România:

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați http://www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Vizionare placuta