Alina Eremia x Irina Rimes - Surprize pe fundal

,,Surprize pe fundal" e piesa care te prinde în jocul vieții fără să-ți dai seama. Alina Eremia și Irina Rimes se unesc într-o colaborare de senzație, în care versurile lor te fac să te gândești că, uneori, viața e ca un joc în care miza nu contează.

Dacă nu te uiți mereu după momentele spectaculoase și surprizele uriașe, ci te bucuri de lucrurile simple și de apusuri, totul e mai relaxant. Și ghici ce? Viața știe să-ți pregătească câteva surprize foarte mișto pe fundalul ei colorat, chiar dacă tu stai relaxat și fără griji.

Piesa a fost scrisă de Irina Rimes și Alina Eremia, alături de Sebastian Barac și Marcel Botezan, care s-au ocupat și de producție.

Alina Eremia și-a început cariera la o vârstă fragedă, iar la acest moment este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală. Cântecele și colaborările ei au fost întotdeauna în topuri, iar printre cele mai bune hituri ale Alinei includem: ,,Cum se face", ,,A fost o nebunie", ,,În dreapta ta", colaborarea cu Vescan, ,,Tatuaj" și ,,Noi". În 2021, Alina a lansat cel de-al doilea album al său, "Déjà Vu", care a primit titlul de Best Album la The Artist Awards 2021. În 2022, Alina Eremia s-a bucurat de foarte mult succes cu single-uri care au ajuns rapid pe locul #1, cum ar fi ,,Supertare", cu Connect-R, care le-a adus și premiul pentru cea mai bună colaborare a anului la The Artist Awards 2022, și ,,Cerul roșu". În 2023, ea a adăugat un alt #1 cu ,,Ai fost", colaborare cu Mario Fresh, care a fost #1 pe YouTube în tendințe și a intrat în topurile radio la doar două săptămâni de la lansare, fiind declarată și cea mai ascultată piesă a anului. De asemenea, artista a lansat două EP-uri speciale, "Metamorphosis" și ,,OH, NO!". 2024 a venit cu succesul piesei ,,Nu te mai aștept", scrisă de artistă și lansată inițial doar ca un piano session. Piesa a fost atât de bine primită, încât radiourile au preluat piesa și au adus-o până pe locul #2 în Top Media Forest.

Irina Rimes este unul dintre artiştii emblematici ai industriei muzicale din România, care şi-a pus amprenta asupra publicului şi topurilor radio şi TV prin stilul unic de interpretare, piese statement, peste 340 de show-uri live intense şi pline de emoţie și peste 450 de milioane de vizualizări pe Youtube. „Despre el", „Cosmos", „Pastila" și ,,ACASĂ" sunt cele patru albume compuse de Irina care includ hituri precum „Visele", „Ce s-a întâmplat cu noi", „Iubirea noastră mută", „Bandana", „Bolnavi amândoi", „Nu ştii tu să fii bărbat", iar colaborările cu artişti precum Guess Who, Carla's Dreams, The Motans, INNA, Grasu XXL, Bruja sau Cris Cab, dar şi piesele compuse pentru Andra, Antonia, Nicole Cherry, confirmă versatilitatea sa. În 2022, Irina a lansat și mini seria de documentare „Pe drumul meu", ce s-a bucurat de un real suport atât în mediul online, în special din partea fanilor, cât și în offline. De asemenea, artista a redevenit unul dintre jurații show-ului Vocea României, difuzat pe PROTV și a avut, conform audiențelor Media Forest, cea mai ascultată piesă a verii lui 2022, „Ba ba ba – Inima mea bate". În 2023, Irina și-a încântat audiența cu piese precum ,,Neiubita ta", ,,Flori de mai", < >, ,,Gelos", dar și cu colaborarea cu Theo Rose pentru ,,Stinge Luminile", piesă de pe soundtrack-ul oficial Miami Bici 2. Anul 2024 a început cu succesul muzical adus de colaborarea cu Dan Bălan pentru piesa ,,Ultima noapte".

Piesa ,,Surprize pe fundal" face parte din campania LIDL România, ,,Să nu ai nicio surpriză e cea mai mare surpriză".