Olivia Addams și Vescan sunt Sătui de probleme

,,Sătui de probleme" cu Olivia Addams și Vescan e piesa aia care te face să recunoști că, deși problemele nu dispar niciodată complet, trebuie să învățăm să ne păstrăm optimismul.

Cu ritmuri pop care te fac să te miști, piesa asta e un reminder că indiferent de haosul din jur, putem alege să vedem partea bună și să mergem mai departe cu un zâmbet. E genul de piesă care îți dă un boost de energie pozitivă, perfect pentru zilele alea când simți că totul e un pic prea mult. Când nu știi ce e de făcut, lasă-i pe Olivia și Vescan să îți dicteze starea!

Piesa a fost scrisă de Marius Dia, Vescan, Paul Iorga, Adi Istrate și Edine. Producția a fost realizată de Paul Iorga.

,,Aproape de când venim pe lume auzim despre veșnicele probleme cu banii, despre neînțelegerile dintre oameni și dacă la început poate ne șochează, ajungem să ne obișnuim cu ele și în final să ne săturăm. Problemele nu se termină niciodată, însă le putem pune pauză și cred că piesa asta ajută. Nu puteam găsi un partener mai bun decât Vescan să transmit acest mesaj, așadar enjoy!" ne spune Olivia Addams.

,,Odată cu trecerea anilor cred că înveți să dezvolți o imunitate la probleme, știi că sunt acolo, dar alegi să nu le lași să te atingă. Despre asta vorbește și piesa pe care mă bucur să o lansez alături de Olivia Addams - <<Sătui de probleme>>. Cheers!" ne spune Vescan.

Olivia Addams este unul dintre puținii artiști români care au succes atât la nivel local, cât și internațional. Single-uri precum „Stranger" – piesă care a primit discul de platină în Polonia, „Fool Me Once" și „Never Say Never" au dominat topurile Airplay și Shazam din Polonia timp de câteva săptămâni consecutive, ceea ce a făcut-o pe Olivia una dintre cele mai apreciate artiste din teritoriu. La începutul anului, Olivia a lansat primul ei cântec românesc, o surpriză mult așteptată pentru fanii ei. „Scrisori în minor", scris de Carla's Dreams, a reușit să depășească 3 milioane de stream-uri, asigurându-i un loc în Top 10 Radio Airplay. ,,Răsărit perfect" a urmat de asemenea traiectoria succesului, ajungând pe una dintre primele poziții în Top 10 Airplay și, de asemenea, colaborarea cu rareș pentru piesa "Buchet de trandafiri" a reușit să facă parte din Top 10 Radio Airplay săptămâni la rând. În plus, colaborarea cu florianrus pentru ,,Până îmbătrânim" a fost extrem de bine primită de radiouri și fanii artiștilor, piesa ajungând în Top 100 Airplay încă din prima săptămână de la lansare. A fost de asemenea prezentă în trending-ul YouTube și Shazam. Colaborarea sa alături de Randi pentru piesa ,,Comete" a fost foarte bine primită atât de fanii artiștilor, cât și de radiouri. Pintre lansările artistei din 2023 se numără și piesa ,,Să nu mă poți uita", alături de Marko Glass și Bvcovia, dar și piesele ,,Dor" și ,,Creature", bine primite de fanii artistei.

Vescan este un artist român de rap şi hip-hop care și-a făcut debutul în 2006. În 2016 lansează proiectul X-session în care apare piesa „Las-o" împreună cu Florin Ristei, cu care a câştigat trofeul „Summer Hill". Acesta lansează şi „Tic-Tac" ajungând în topurile muzicii româneşti cu peste 80 de milioane de vizualizari. În 2018 a lansat a doua piesă în albumul „Muzică sau nebunie" împreună cu Raluka. În 2019 a lansat piesa solo „Muzică sau nebunie" și colaborarea de succes cu Mira pentru piesa ''Ce-o fi, o fi''. După o pauză de câțiva ani, Vescan a revenit în 2022 cu piesa ''Iartă-mă lume'' și cu hit-ul ''Colegi de apartament'' cu Eva Timush în 2023, piesa care a adunat peste 35 de milioane de vizualizari într-un timp foarte scurt. Mai mult decât atât, acesta a făcut senzație alături de Mira cu piesa ,,Alo, alo".