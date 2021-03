Utilizarea resurselor digitale de către femei, cheia pentru revenirea României post-pandemie

Femeile reprezintă jumătate din populația lumii și, totodată, jumătate din potențialul său de a crește, de a crea oportunități și de a lupta pentru combaterea sărăciei.

Text de Katarzyna Paliwoda, Head of Emerging Markets in Central & Eastern Europe, Facebook

În ultimele decenii, cercetările au arătat, în repetate rânduri, că susținerea femeilor și valorificarea potențialului lor antreprenorial sunt aspecte cruciale pentru construirea unei societăți rezistente și sănătoase. Studiile anterioare demonstrează faptul că femeile care lucrează, investesc 90% din veniturile lor în familii, comparativ cu bărbații, în cazul cărora procentul este de doar 35%1. Concentrându-se pe sprijinirea fetelor și femeilor, companiile și guvernele pot stimula progresul economic, își pot extinde piețele și pot îmbunătăți rezultatele în materie de sănătate și educație pentru toți.

Am colaborat cu mai multe instituții pentru a studia egalitatea de gen acasă și la muncă, pe durata pandemiei de COVID-19, cu contribuții ale World Bank Group, UN Women, Ladysmith Collective și EqualMeasures2030. Peste 460.000 de persoane de pe Facebook, din peste 200 de țări, au răspuns la întrebările din sondaj, așa că am putut obține o imagine unică în privința accesului femeilor și bărbaților la resurse, timpul petrecut în munca de îngrijire neremunerată și atitudinea acestora cu privire la egalitate.

Aceste perspective ne oferă atât motive de îngrijorare, cât și de speranță. Există, totuși, mai multe motive de îngrijorare; femeile au raportat, în mod repetat, că ele câștigă mai puțin decât bărbații și că sunt dependente financiar de altcineva. Un sfert dintre femei și-au exprimat îngrijorarea cu privire la viitorul locurilor lor de muncă și au spus că au petrecut mai mult timp pentru îngrijirea neremunerată și activități casnice, în contextul COVID-19.

Acest lucru a fost confirmat în continuare de studiul nostru privind Viitorul Afacerilor, efectuat împreună cu Banca Mondială și OCDE, care a arătat că întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) deținute de femei au fost mai susceptibile de a raporta suspendări ale activității din cauza COVID-19, chiar și atunci când au luat în considerare factori precum mărimea afacerii, sectorul și geografia. Studiul a confirmat că femeile resimt în mod disproporționat sarcina responsabilităților domestice.

Există, de asemenea, problema accesului la internet. La ora actuală, aproape 52% dintre femeile din întreaga lume nu folosesc încă internetul2. Femeile au, în medie, cu 14% mai puține șanse de a deține telefoane mobile decât omologii lor de sex masculin și este cu 43% mai puțin probabil să utilizeze mediul online.3

Acest lucru este regretabil, dat fiind faptul că femeile par să aprecieze educația digitală la un nivel mai înalt decât bărbații. Un studiu a arătat că atunci când bărbații și femeile au același nivel de fluență digitală, femeile au reușit să atingă un nivel mai ridicat de educație.4

În cercetările pe care le-am realizat, am constatat că femeile lideri de afaceri au arătat un grad mai mare de flexibilitate în modelele lor de afaceri ca răspuns la COVID-19. De fapt, femeile lider de afaceri erau mai predispuse să realizeze peste 50% din vânzările lor prin canale digitale. Acest lucru s-ar putea datora faptului că femeile recunosc importanța soluțiilor online. Sondajul realizat de noi împreună cu Copenhagen Economics a arătat că afacerile fondate de femei au fost mai receptive față de utilizarea aplicațiilor Facebook pentru a ajunge la clienții lor, decât companiile fondate de bărbați. În plus, 58% dintre companiile fondate de femei care au participat la studiu, au spus că aplicațiile Facebook sunt importante atunci când vor să înceapă o afacere.

Motivele de speranță se referă la faptul că atitudinile se schimbă. Majoritatea persoanelor chestionate – inclusiv bărbați – au fost de acord că femeile și bărbații ar trebui să aibă șanse egale la educație, angajare și luarea deciziilor în gospodărie. Alte studii au confirmat că, atât bărbații, cât și femeile speră că lumea digitală le va permite să își valorifice la maximum potențialul.

Fluența digitală și conectivitatea le vor ajuta pe femeile fără loc de muncă să urmeze carierele dorite sau să înceapă afaceri. Faptul că pot lucra de acasă și să-și stabilească propriile ore de lucru, înseamnă că mai multe femei ar putea să se angajeze.

Este evident că abilitarea economică incluzivă, care oferă investiții în programe de alfabetizare digitală și îmbunătățește conectivitatea femeilor, poate genera perspective impresionante, atât pe termen scurt, cât și pentru generațiile viitoare.

Pentru ca acest vis colectiv să fie îndeplinit, este nevoie de contribuția fiecăruia dintre noi, încât accesul la educația în domeniul competențelor digitale să devină un element de bază fundamental. Acesta este motivul pentru care vom continua să investim semnificativ în instrumente și programe de instruire care să ofere femeilor mai multe oportunități de conectare, învățare și creștere.

