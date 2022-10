Cu o experiență vastă în zona de leadership, Roxana Cîrcu preia de la Claudiu Constantinescu conducerea operațiunilor din Europa Centrală în noul an fiscal 2023. Roxana este în companie de 10 ani, timp în care a gestionat proiecte și programe complexe, conturi de client, centre de livrare, și a fost implicată într-o multitudine de proiecte strategice pe care Endava le-a implementat la nivel regional în ultimii ani.

„Sunt onorată să preiau acest nou rol în compania alături de care m-am dezvoltat în ultimii 10 ani și mă bucur să încep un nou capitol în care mi-am propus să creștem valoarea pe care o aducem clienților noștri și să oferim noi oportunități de creștere colegilor noștri”, a declarat Roxana Cîrcu, Manager Regional Endava EC. „Le mulțumesc colegilor din București care mi-au fost alături în ultimii ani și fără de care nu aș fi ajuns în acest moment important al carierei mele. Endava este o companie în continuă creștere, iar misiunea mea aici este să continui această evoluție alături de echipele din Europa Centrală, să atragem noi talente și să le oferim colegilor noștri posibilitatea de dezvoltare personală și profesională”, a spus Roxana Cîrcu, Manager Regional EC.

Odată cu începerea noului an fiscal, Endava a anunțat și noua structură de conducere regională, din care face partecare va continua să coordoneze regiunea Adriatică (Bosnia și Herzegovina, Croația, Macedonia de Nord, Slovenia și Polonia) și care va lucra îndeaproape cu Roxana Cîrcu la alinierea operațiunilor în Regiunea Adriatică și Europa Centrală. Echipei din regiune i se vor alătura 3 noi country managers: Darius Ștefan pentru Bulgaria, Veaceslav Panfil pentru Moldova și Daniel Țîru pentru Polonia.

Excepția notabilă în regiune este România, unde, datorită complexității, dimensiunii și contextului istoric, centrele de livrare și sateliții existenți sunt grupați în 4 clustere, ca un pas intermediar către realizarea unei structuri integrate la nivel național. Acestea sunt: București, a cărui conducere a fost preluată de Francesco Giovanne; Cluj Napoca-Târgu Mureș, sub conducerea lui Adrian Roman; Iași-Galați-Suceava, sub conducerea lui Iulian Antonovici și Timișoara-Sibiu-Pitești-Craiova-Brașov, sub conducerea lui Iulian Tatarcan și a lui Alin Grama. Managerii celor patru clustere vor raporta direct către Roxana Cîrcu, alături de managerii din Bulgaria și Republica Moldova.

În acest moment, peste 5.000 dintre angajații companiei sunt localizați în regiunea Europa Centrală (Bulgaria, Moldova, România) și lucrează pentru diverși clienți din industrii precum procesare plăți, servicii financiare, TMT (Tehnologie, Media si Telecom) sau logistică. Fiind una dintre cele mai mari companii de software de pe piața locală și în topul celor mai doriți angajatori, Endava este în proces continuu de extindere a echipei.