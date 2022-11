În această săptămână,am avut ocazia să stăm la povești cu Ruxandra Șerban, antreprenoare francofonă cu inimă de artistă. Pe de-o parte, ea activează în peisajul antreprenorial și a pus bazele unei companii care va colabora cu Netflix pentru vânzarea de producții românești.

”Riscul este mai mare ca într-un business obișnuit, însă ceea ce vreau să fac cu Vent d’ est este organizarea activității ca într-o fabrică, cu un framework propriu, cu KPI, cu planning-uri clare, cu atragerea de investitori români și străini în proiect.”

Vă invit să îi descoperiți mai jos povestea și planurile de viitor.

1. Activitatea ta profesională este foarte bogată și foarte diversă. Ești founder, coach, muzician, CEO, actriță și ai în plan înființarea Confederației Naționale a Antreprenoriatului Feminin la Paris. Care este liantul tuturor acestor activități?

Dorința de a lăsa ceva î n urma mea, dorința de a contribui la crearea unei lumi mai bune, dorința de a evolua ș i de a deveni î n fiecare zi o mai bun ă versiune a mea, dorința de a ajuta românii ș i România s ă îș i ocupe locul pe care î l merit ă î n lume.

2. Dacă ar fi să te prezinți într-o singură frază, care ar fi aceasta?

Sunt femeie, mam ă , antreprenor ș i artist ă .

3. Cum arată o zi obișnuită din viața ta, din momentul în care te trezești până adormi? Ce te ajută să te organizezi, cum ții pasul?

Astăzi o zi obișnuită din viața mea este foarte diferit ă de î nainte. Î nainte m ă trezeam, de cele mai multe ori, obosit ă ș i împovărată de ce “trebuia” s ă fac î n ziua respectiv ă , mâncam , plecam la birou, reușeam s ă fac sport î n pauza de prânz , m ă reîntorceam la birou, acas ă ș i tot așa . Acuma, când m ă trezesc dimineața , î n primul rând î mi iau un moment pentru mine: fac puțină mișcare , meditez, î mi exprim recunoștința fa ță de Univers pentru tot ceea ce am, î mi stabilesc obiectivele pentru ziua respectiv ă ș i m ă pun pe treaba: call-uri, întâlniri , munc ă de birou. Am înțeles c ă pot s ă lucrez de oriunde, nu trebuie s ă fiu neapărat la birou. De dou ă ori pe săptămână fac canto, când am timp cânt la pian, dac ă sunt distribuit ă î ntr-un film î mi pregătesc rolul.

Seara ș i wee k end-urile, de regul ă , când nu sunt plecat ă , le dedic copiilor ș i familiei . Gătim î mpreun ă , povestim despre ziua care tocmai a trecut, vorbim foarte mult, râdem ș i bineînțeles mâncăm . Ne place s ă mâncăm sănătos ș i proaspăt .

4. Ai momente când te uiți în oglindă și simți că nu mai poți? Ce îți spui în astfel de momente?

Niciodat ă . Am trecut prin astfel de momente, dar acum nu mai este cazul. Pot s ă spun c ă m ă bucur de fiecare moment pe care î l trăiesc ș i c ă sunt recunoscătoare pentru fiecare experien ță pe care o am: toate î mi sunt utile; unele m ă ajut ă s ă progresez, altele î mi permit s ă î nv ăț .

5. Ai înființat în 2004 agenția de publicitate ERKA și mai târziu ai intrat pe piața co-producției cinematografice. Care e cea mai mare asemănare între cele două zone, care e cea mai mare deosebire și unde se întâlnesc la mijloc?

Asemănările constau î n faptul c ă ambele industrii, atât cea a publicității , cât ș i cea de entertainment, sunt bazate pe creativitate ș i lucrezi cu oameni creativi, exist ă cerere ș i ofert ă , clienții sunt B to B (Business to Business) to C (Consumer) .

Î n film î ns ă , clienții sunt mult mai puțini (ai câteva platforme de VOD, câteva stații tv ș i cinematografe), poți atinge un număr mult mai mare de oameni, riscu l este mai mare ca î ntr-un business obișnuit , î ns ă ceea ce vreau s ă fac cu Vent d’ est este organizarea activității ca î ntr-o fabric ă , cu un framework propriu, cu KPI, cu planning-uri clare, cu atragerea de investitori români ș i străini î n proiect.

6. Locuiești și activezi de multă vreme în Franța, iar acest lucru înseamnă că ai explorat peisajul antreprenorial atât în România, cât și în Franța. Ce ar avea un antreprenor francez de învățat de la un român și invers, ce ar avea un antreprenor român de învățat de la un francez?

Antreprenorii sunt o specie aparte, cărora le place s ă fac ă lucrurile diferit, s ă găsească soluții , cărora nu le este team ă s ă îș i asume riscuri etc. Este adevărat c ă francezii, ca de altfel toti cei din V est, au o experien ță antreprenorial ă mult mai lung ă fa ță de noi, românii ș i cei din ță rile de E st ș i acest lucru se simte. A ș putea spune c ă francezii, fa ță de români , îș i iau mult mai multe măsuri de siguran ță , planific ă lucrurile, sunt mai riguroși … au chestia asta î n sânge . Î n plus, î n Franța se studiaz ă antreprenoriatul la facultate de ani de zile ș i universitățile de prestigiu pregătesc tinerii î n direcția asta. Este evident c ă nu avem experiența lor, că suntem mai puțin riguroși , dar asta nu î nseamn ă c ă nu este bine.

7. Care a fost cea mai importantă lecție de business pe care ai învățat-o tu personal?

S ă nu fii singur. S ă te î nconjori de cei mai buni, s ă te asociezi cu oameni cu care împărtășești aceleași valori ș i obiective.

8. Simți că o femeie antreprenor e tratată altfel decât un bărbat antreprenor? Dacă da, cum?

Simt c ă trăim î ntr-o lume a femeilor ș i c ă acestea au de ceva timp mai multe avantaje ca bărbații . Or cel mai bine este s ă fie un echilibru.

9. Care sunt calitățile care trebuie să definească un antreprenor?

Î ncrederea î n el, curajul de a face lucrurile diferit ș i de a îș i asuma riscuri, leadership-ul, viziunea, dorința de a avea un impact pozitiv.

10. Care crezi că e cea mai mare greșeală de business pe care ai făcut-o și ce ai învățat din ea?

Am făcut mai multe greșeli . Una dintre ele a fost dependența de un client. La î nceput ești încântat pentru c ă vezi cum clientul respectiv te apreciaz ă ș i îț i încredințează din ce

î n ce mai multe proiecte, mai mari… business-ul crește , dar î n niciun caz cifra de afaceri pe care o realizezi cu un client nu trebuie s ă depășească 20% din cifra de afaceri totală a companiei, pentru c ă altfel ești î n pericol.

O altă greșeală major ă pe care am făcut -o a fost faptul c ă nu am sharuit din firm ă cu oamenii din echip ă . Eu eram singur ă … ei erau 50. Ș i m ă simțeam singur ă . M ă simțeam uneori ca o locomotiv ă care trăgea de 50 de oameni… Nu î mi era ușor . Dac ă m-a ș fi asociat cu cel puțin 10 dintre ei, sunt convins ă c ă lucrurile ar fi fost diferite.

O alt ă greșeală este confortul. A tunci când simți î ntr-un business c ă ai atins o situație de confort, exact atunci trebuie s ă accelerezi dezvoltarea / inovația . Or tendința natural ă este c ă , atunci când îț i atingi obiectivele, clienții sunt mulțumiți , colaboratorii la fel … atunci trebuie s ă faci un push ș i î n niciun caz s ă nu te culci pe o ureche.

11. Ce crezi că e mai important: o adaptare din mers sau un plan de business urmat cu strictețe?

Ambele. Consider c ă planul de business este extrem de important, ca s ă îț i dea direcția , firul roșu ș i c ă este bine s ă te adaptezi, bineînțeles, la realitate î n fiecare moment.

12. Ai lansat anul acesta Vent d' Est, un start-up care va colabora cu platforme de tipul Netflix sau HBO GO pentru vanzarea unor co-producții românești de video streaming. Care este povestea din spatele Vent d'Est și ce rezultate a obținut compania până în acest moment?

Start-up-ul este la î nceput de drum. Dorința de a m ă implica î n acest business vine din pasiunea mea pentru actorie, dar ș i pentru antreprenoriat. Î nainte î mi spuneam c ă antreprenoriatul este un job, iar actoria este un hobby. Am ales s ă le pun sub aceeași umbrel ă , care este Vent d’ est .

Bineînțeles, la baza acestei decizii stau mai multe lucruri î n afar ă de pasiune. Dar pasiunea este unul dintre ingredientele principale ale unui business.

De când am tangențe cu acest domeniu (actoria), am avut ocazia s ă întâlnesc oameni din industrie minunați ș i foarte talentați . Î n același timp am observat c ă pe platformele de video streaming internaționale , firmele provenite din România sunt aproape inexistente, or dac ă vrem ca limba română , cultura românească s ă existe peste ani, este musai s ă fim prezenți pe platforme.

Mi-am spus c ă talentul ș i creativitatea românești , la care se adaugă experiența mea antreprenorial ă ș i internațională (business plan, framework de lucru ș i calitate) plus networking-ul, pasiunea mea pentru art ă ș i pentru România , plus diaspora românească care poate funcționa ca un propulsator al filmelor românești peste hotare + implicarea î n business a unor acționari / asociați cu care împărtășesc aceleași valori ș i aceleași visuri … voila … ar trebui s ă ne asigure, atât start-up-ului Vent d’ est , cât ș i României , succesul. Ș i, ceea ce este foarte important: oricine vibreaz ă cu obiectivele Vent d’ est este binevenit… trebuie doar s ă m ă contacteze ș i sunt sigur ă c ă vom putea găsi soluții . Pentru c ă ș tiu c ă “unde-s mulți , puterea crește ”.

Ș tiu c ă pentru oamenii de afaceri din România , ideea de a investi î ntr-un start-up nu este tocmai comod ă , pentru că n oi românii , î n general, nu prea avem î ncredere. Or eu sunt absolut convins ă c ă doar î n echip ă (de asociați ) poți s ă faci lucruri mari. De aceea, î n următoarea perioad ă voi face o mărire de capital, la care voi invita ș i alți antreprenori, prieteni s ă se alăture .

Î n paralel cu pregătirea operațiunii de mărire de capital, suntem î n producție a lungmetrajului Remisivir , o comedie despre pandemie, co-scris ă de Bobby Bărbăcioru ș i de Gareth Brooks. Născut î n București , Bobby a luat primul contact cu industria filmului î n 2003, când i s-a oferit oportunitatea de a lucra pe platoul hitului Cold Mountain (cu Jude Law ș i Nicole Kidman î n rolurile principale ) . Gareth B rooks este cunoscut pentru Juicy girl (2021), The Pact (2022) ș i Backwards Forward Forever .