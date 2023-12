Cum să faci față relațiilor dificile de cuplu sau de familie

Nu suntem singuri pe acest pământ, iar a avea o viață socială sau un partener este ceva necesar dacă nu dorim să ne izolăm de restul lumii.

Chiar și introvertiții au o persoană sau două de încredere, cu care vorbesc sau se sfătuiesc în unele situații. Fiecare om este însă diferit în felul sau, având un mod unic de a ne exprima sau exterioriza. Se întâmplă, în anumite cazuri ca din cauza unor situații tensionate cu oamenii apropiați nouă, adică partener, părinți sau copii, să începem să fim din ce în ce mai distanți, anxioși sau depresivi.

Ce fel de dificultăți pot apărea în relațiile interumane apropiate

Alături de membri cei mai apropiați ai familie sau de partener trebuie să ne petrecem o mare parte din timp sau, din cauza jobului, ajungem să stăm prea puțin. Atât apropierea excesivă, cât și distanța pot crea probleme în relația cu aceste persoane. De exemplu, dacă stai cu cineva 24 din 24 de ore, așa cum s-a întâmplă în timpul pandemiei, când am fost nevoiți să stăm închiși în casă, am ajuns să ne simțim sufocați de parteneri. Acest lucru s-a întâmplat pentru faptul că, înainte de această situație nefericită, obișnuiam să stăm la muncă cel puțin 8 ore, ajungând apoi cu drag acasă la cei dragi. Însă, când am stat prea mult împreună, am început să le observăm sau să exagerăm în a le observa unele obiceiuri ce ni se păreau greu de suportat. Distanța poate face și ea victime, fiind vorba aceea din popor “ochii care nu se văd se uită”. Multe cupluri sau familii se destramă din cauza faptului că tatăl sau mama este plecată în altă țară, la muncă. Este o realitate cruntă a zilelor noastre. Un cuplu poate să mai aibă probleme și din cauza banilor, neînțelegerilor din cauza opiniilor diferite legate de anumite subiecte sau, cel mai grav, violența domestică. Mai sunt și problemele dintre părinți și adolescenți, fiind vorba de ciocnirea generațiilor.

Ce să faci pentru a rezolva crizele

O luăm cu partea finală a lucrurilor care ar trebui făcute, și asta pentru că acordăm multă importanță acestui aspect. De cele mai multe ori, este indicat ca în astfel de situații să apelezi la ajutor specializat, adică la sfatul unui psiholog. Îți putem recomanda să descoperi mai multe pe https://www.psihoplan.ro/terapie-de-cuplu-terapie-pentru-parinti-si-consiliere-psihologica/. Ședințele cu psihologul te pot ajuta într-o mare măsură. Desigur, acesta nu poate face minuni, pentru că și tu, și celălalt implicat în problema pentru care apelezi la ajutorul lui, trebuie să conștientizați situația. Psihologul te va asculta, îți va ghida pașii, te va sfătui, însă nu este ca un medic care îți aplică un tratament medicamentos ca ulterior să te faci bine. Aici lupta este de echipă. Nu trebuie să îți fie teamă să încerci să apelezi la un asemenea specialist. Știm că există preconcepții legate de mersul la psiholog, însă nu este cazul să le bagi în seamă. Dacă tu, partenerul sau un alt membru al familiei simte că trebuie mers la un specialist, atunci trebuie acționat imediat. Unele situații se pot rezolva simplu, fără a se ajunge la despărțiri dureroase.

Discută cu cel de lângă tine

Comunicarea este esențială în orice situație, cu atât mai mult când vorbim de un cuplu sau o familie. Dacă vezi că lucrurile iau o întorsătură nefericită în familia sau relația ta, atunci încearcă să îl iei deoparte personajul numărul doi din poveste, discutând despre problema care vă creează neplăceri. De multe ori, astfel de discuții sunt de mare ajutor. Desigur, trebuie că și celălalt să fie dispus să facă asta, pentru că este posibil ca uneori să ne lovim de o stâncă de neclintit. Încearcă să fii tu cel înțelept, să îți păstrezi calmul, să încerci pe calea pașnică să rezolvi conflictul. Dacă nu funcționează, atunci poți apela la psiholog, deși ne e greu să credem că o persoană care nu vrea să aibă o discuție simplă, în cadrul intim de acasă, va dori să meargă la un necunoscut pentru a-și etala problemele. Dar, mai credem și în minuni, deci speranța moare ultima.

Schimbă rutina

Uneori, cauza problemelor din viața ta de cuplu sau de familie pot fi legate de anumite acțiuni sau obiceiuri făcute repetitiv. Știm că trăim într-o lume “ocupată”. Munca, grijile de acasă, facturile mari, datoriile ne împiedică adesea să ne bucurăm de viață, dar și de persoanele dragi nouă. De aici se iscă alte conflicte, ce pot duce la separări sau certuri urâte. Dacă ești conștient că problema constă în rutina ta sau a partenerului, încearcă să o schimbi. Poate la sfârșitul săptămânii ce va veni va trebui să faci altceva decât ce făceai de obicei. Ia-ți partenerul de mâna și fugiți împreună într-un loc frumos sau ieșiți la o plimbare în parc. La fel poți face și cu familia. Dacă relația ta cu adolescentul din casă este una tensionată pentru că nu-i acorzi atenție, schimbă asta. Faceți ceva împreună sau încearcă să îi oferi o experiență legată de pasiunile lui cum ar fi să mergeți la un concert al trupei lui preferate. Desigur, astfel de schimbări nu pot fi făcute zi de zi, dar, măcar odată la o lună sau când îți permiți să faci ceva de genul, nu ezita să schimbi obiceiurile care v-au dus în acest impas.

Relaxează-te

Toate probleme pot să vină și de la faptul că ești mereu tensionat. Ar trebui să înveți, alături de cel de lângă tine, să râzi, să te relaxezi. Nu trebuie decât să vă uitați la o comedie sau să ascultați muzica care va place. Sau, gătește împreună cu membri familiei ceva delicios. Activitățile pe care le faceți împreună vă vor ajuta să vă conectați mai bine, să vă relaxați, lăsând astfel loc înțelegerii, armoniei, iubirii.

