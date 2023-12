Cea de a treia ediție a campaniei Școala fără pauză a dus la bun sfârșit misiunea din acest an

Campania „Școala fără pauza” ce contribuie la prevenirea abandonului școlar și-a continuat și dus la bun sfârșit misiunea din acest an, aducând zâmbete, bucurie, speranță, unui numar impresionat de copii din mediile defavorizate.

Cea de a treia ediție a campaniei de responsabilitate socială (CSR) „Școala fără pauză”, derulată de Băneasa Shopping City și Asociația Banca de Bine s-a desfășurat pe tot parcursul anului, din luna ianuarie 2023 și până la 24 decembrie 2023. La finalul acesteia, se simte speranța pentru un viitor mai bun pentru cei din mediile defavorizate - aproximativ 45.000 kilograme de donații au ajuns pe parcursul acestui an la un numar de peste 7000 de persoane din circa 70 de comunități din peste 15 județe ale țării. Minim jumătate din aceștia sunt copii, ale căror dorințe de a își continua studiile au fost îndeplinite.

Cu ocazia sărbătorilor, devenind deja o tradiție, prin intermediul campaniei și al Turului Târgurilor de Crăciun, organizat de Digi 24 împreună cu Lucian Mîndruță și Asociația Banca de Bine, elevii din 5 orașe din nordul țării (Oradea, Baia Mare, Bistrita, Suceava, Bacau) au primit chiar înainte de sărbători, șansa pentru un viitor mai bun, prin posibilitatea de a își continua cursurile școlare.

Pentru copiii proveniți din medii defavorizate, lipsa și incapacitatea de a achiziționa lucrurile necesare continuării cursurilor reprezintă un real obstacol în calea accesului la educație. Această realitate afectează în special mediul rural, unde mulți copii din familii cu posibilități reduse trăiesc cu incertitudinea că într-o zi ar putea fi nevoiți să renunțe la școală, deși dorința lor este de a învăța.

„Ca în fiecare an, ne-am propus și ne propunem să continuăm să aducem bucurie, zâmbete și, cel mai important, să dăm șanse. Acolo unde sunt lipsuri majore, dar există dorință și perseverență, lucrurile nu trebuie lăsate așa, iar acești copii merită toată atenția și tot sprijinul nostru pentru a își continua călătoria în această viață, spre un viitor mai bun. Suntem aici împreună și ne unim forțele, pentru a izbuti să reducem rata abandonului scolar. Ne bucura din suflet rezultatele de final de an ale celei de a treia ediții a campaniei și ne motivează totodată, să continăm acest demers.”, a declarat Violeta Bîltac, Fondator al Asociației Banca de Bine

„Continuand misiunea declarata si anul acesta ne-am dorit sa ajutam un numar si mai mare copii defavorizati motiv pentru care la inceputul anului am marit numarul spatiilor de colectare a donatiilor si disponibilitatea acestora, la 24h/zi, 7 zile pe saptamana. Ne bucurăm că in 2023 am reusit să ajungem la un număr impresionant de comunitati vulnerabile, cel mai mare de pana acum, împlinindu-le copiilor dorința de își continua studiile și sperăm, ca și în anul ce urmează, să vedem aceeași înțelegere și receptivitate din partea oamenilor care au mai mult sau pur și simplu au tot ce le trebuie, față de semenii lor cu lipsuri și posibilități reduse.”, declară Daniela Matei, Senior Communication Manager, Băneasa Shopping City.

„Vorba spune că: Unde-s mulți puterea crește. Așa e și cu dărnicia. Oameni cu suflet mare fac treabă bună atunci când se adună și cu toții vor să ajute copiii mai puțin norocoși. Din partea mea, de trei ani încoace, fac echipă cu Digi FM pentru a sprijini proiectul Școala Fără Pauză de la Băneasa Shopping City și Banca de Bine, cu ajutorul Grupului DIGI. Împreună, ne bucurăm să aducem zâmbete pe fețele copiilor și să le dăm șansa unei educații mai faine. Prin donarea de haine, gadget-uri și rechizite școlare în centrele speciale Banca de Bine, transformăm gesturi simple în schimbări reale, palpabile în comunitățile care au nevoie. Fiecare contribuție contează, iar împreună dăruim un viitor plin de lumină pentru copii necăjiți!", a declarat Lucian Mîndruță, Realizator DIGI FM.

Cea de a treia ediție a campaniei “Școala fără pauză” s-a derulat în intervalul 1 ianuarie – 24 decembrie 2023, întreaga perioadă punând la dispoziția vizitatorilor centrului comercial 8 puncte de colectare, amplasate în locatii ușor accesibile din mall, parcarea exteriora, parcarea subterana sau in interiorul centrului comercial, astfel încât aceștia să poată dona cu ușurință lucruri necesare pentru ca elevii din mediile defavorizate din România, să poată continua să meargă la școală.

La finalul celei de a treia editii, Bănasa Shopping City, împreună cu Asociația Banca de Bine, le multumesc partenerilor DigiFM, EcoClean și Fan Courier.

Pentru mai multe detalii referitoare la campanie, puteți accesa pagina dedicată https://www.baneasa.ro/scoala-fara-pauza-2023

