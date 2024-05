adidas MOVE FOR THE PLANET revine cu o a doua ediție și încurajează oamenii de pretutindeni să contribuie

adidas anunță revenirea evenimentului Move For The Planet – inițiativa sa globală care contorizează mișcarea participanților și o transformă în acțiuni cu impact pozitiv pentru mediul înconjurător.

• În perioada 10 - 22 mai, pentru fiecare 10 minute de mișcare înregistrate în aplicația adidas Running, compania va dona 1 euro – până la o sumă totală de 1,5 milioane de euro.

• Utilizatorii pot înregistra timpul de mișcare practicând peste 100 de sporturi, inclusiv handbal, Zumba, fitness, padel și multe altele.

• Parteneriatele cu Common Goal și UN Climate Change Sports for Climate Action susțin proiecte care oferă educație despre sustenabilitate și fac spațiile pentru sport mai reziliente în fața condițiilor climatice neprielnice.

adidas face un apel către toți atleții, indiferent de nivel, de oriunde din lume, să își înregistreze activitatea fizică dintr-o varietate de sporturi, pentru a susține proiecte de sustenabilitate în zone afectate de valuri de caniculă, inundații, sau alte condiții climatice extreme, care au un impact crescut asupra locurilor unde oamenii practică sporturi: de la terenurile din cartier, la marile arene sportive din lume.

Statisticile arată că până în 2050, 1 din 4 stadioane de ligă de fotbal britanice (23 din 92) vor fi inundate parțial sau complet în fiecare an. Cercetările Națiunilor Unite constată că aproape jumătate dintre orașele gazdă ale edițiilor trecute ale Jocurilor Olimpice de Iarnă nu vor mai putea găzdui evenimente viitoare în același interval de timp.

În 2023, peste jumătate de milion de oameni au luat parte la prima ediție Move For The Planet, cele mai frecvente activități care au fost înregistrate fiind alergatul (63,1%), mersul (17,9%) și ciclismul (9,2%). În acest an, adidas și-a extins inițiativa, incluzând peste 100 de sporturi, cum ar fi fotbal, kayaking, sărit coarda, antrenament cu greutăți și multe altele, făcând participarea și mai accesibilă.

Pentru fiecare 10 minute de mișcare înregistrate în aplicația adidas Running în perioada 10-22 mai, adidas va dona 1 euro – până la o sumă totală de 1,5 milioane de euro. Aceste fonduri vor contribui la schimbări reale, prin educație despre sustenabilitate și modernizarea spațiilor pentru sport, pentru a le face mai rezistente la condițiile climatice extreme.

Ashley Czarnowski, Senior Director, Global Purpose Marketing la adidas spune: “Suntem încântați să clădim mai departe pe succesul din primul an de Move for The Planet, care a adus împreună o comunitate de peste un milion de oameni din întreaga lume. În acest an, oamenii își pot înregistra minutele de activitate din peste 100 de sporturi, iar noi extindem impactul programului pentru a include o nouă serie de proiecte și inițiative.

Fie că faci mișcare de plăcere sau ești sportiv profesionist, ai o conexiune profundă cu spațiul în care te antrenezi. Împreună, ne putem uni ca o comunitate sportivă globală pentru a ajuta unele dintre aceste spații, prin îmbunătățiri care să le facă mai rezistente la condiții climatice extreme și a oferi educare cu privire la sustenabilitate.”

Common Goal este o mișcare cu impact la nivel global, care își dorește să susțină progresul societății către un viitor mai sustenabil și echitabil prin sport și care reunește organizații comunitare, atleți, cluburi, branduri și mulți alții, să colaboreze pentru bunăstarea oamenilor și a planetei noastre.

Olivia Baston-Pitt, Senior Impact Sponsorship Manager la Common Goal spune: "Suntem încântați că Move For The Planet revine pentru al doilea an. Succesul de anul trecut a însemnat creșterea accesibilității la sport pentru persoane care nu au avut acest privilegiu anterior. De exemplu, în spațiul de sport Cancha Violeta din San Pedro Xalostoc, Mexic, am putut finanța instalarea de sisteme de scurgere și drenaj, care colectează apa pentru grădinile și terenurile din proximitate.”

Alături de Common Goal, adidas va susține și UN Climate Change – Sports for Climate Action – să dezvolte o serie de module de training pentru sport și pentru ONG-uri cu obiective de dezvoltare sportivă. UN Climate Change este entitatea Națiunilor Unite responsabilă cu un răspuns global pentru amenințarea schimbărilor climatice. Parteneriatul are ca scop folosirea sportului în scop educativ, dar și de implicare a comunităților în probleme de climă și practici sustenabile. Fondurile obținute în urma campaniei Move For The Planet vor finanța realizarea de materiale de training accesibile și găzduirea de sesiuni de training cu rețele de organizații non profit, pentru susținerea comunităților prin sport.

România este implicată activ în acest eveniment și se bucură de o participare impresionantă, cu ajutorul comunității adidas Runner Bucharest. Aceasta este una dintre cele mai mari comunități de alergători amatori din România, cu peste 6 mii de membri, unde sunt bineveniți toți alergătorii, indiferent de nivel. Valorile adidas Runners Bucharest sunt incluziune, respect, integritate și pasiune.

Evenimentul principal al campaniei Move For The Planet în România va avea loc în București, pe data pe 16 mai, de la ora 19, la Roaba de Cultură. Pentru a putea participa, trebuie să devii membru adidas Runners Bucharest și să te înscrii în challenge-ul Move for The Planet din aplicația adidas Running, urmând pașii de aici: https://adirun.app/Esdk. Participanții vor alerga împreună o cursă scurtă de 3 km în parcul Herăstrău, după care vor avea posibilitatea să practice diverse activități sportive în zona special amenajată la Roaba de Cultură.

Fiecare mișcare contează atunci când vrei să contribui la binele comun, așa că adidas încurajează oamenii din România să participe la inițiativa Move For The Planet pe toată perioada ei, între 10-22 mai. Fie că alegi să mergi pe jos sau cu bicicleta, în loc de a lua mașina, fie că alergi, te antrenezi, joci tenis, mergi la Zumba sau înoți, cu fiecare minut de mișcare contorizat în adidas Running app, contribui la un viitor mai sustenabil al sportului.

Pentru mai multe detalii despre cum poți participa, sau mai multe informații despre inițiativă, vizitează adidas.com/movefortheplanet .

Despre adidas

adidas este liderul global în industria articolelor sportive. Sediul său central este în Herzogenaurach, Germania, compania are peste 59.000 de angajați în întreaga lume și a generat vânzări de 22,5 miliarde de euro în 2022.

Despre Common Goal

Common Goal este o mișcare de impact global pentru universul sportiv, ancorată în credința că sportul este una dintre puținele forțe culturale, care poate ajuta la evoluția societății către un viitor mai sustenabil și echitabil pentru toți. Mișcarea unește organizații, atleți, cluburi, branduri și acționari din fotbal să colaboreze radical spre binele oamenilor și al planetei. De aceea, Common Goal dezvoltă soluții de impact să gestioneze cele mai mari probleme ale omenirii și oferă oportunități de contribuție pentru toți cei implicați în lumea fotbalului. Common Goal este o mișcare pentru cei care iubesc fotbalul și își doresc ca jocul să fie cea mai bună versiune a sa, conducând la evoluție prin joc și inspirând pe toată lumea să contribuie la un viitor comun mai bun.

