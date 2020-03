Deodorant fără aluminiu! Un produs pe care trebuie să îl ai!

Trebuie în fiecare zi să avem grijă de sănătatea și de corpul nostru, iar din acest motiv vă voi prezenta beneficiile unui deodorant fără aluminiu, dar și câteva dintre cele mai bune deodorante de pe piață!

Ajunși într-o lume în care cu toții ne dorim să arătăm bine, să ne îmbrăcăm bine și să avem un stil de viață cât mai activ, un lucru foarte important este felul în care mirosim. Există o mulțime de oameni care au o problemă în ceea ce privește transpirația, însă se poate rezolva cu folosirea unui deodorant potrivit. Un deodorant fără aluminiu reprezintă unul fără parabeni, săruri de aluminiu și care are în compoziția sa ingrediente naturale, provenite din agricultura ecologică.

5 deodorante fără aluminiu care m-au surprins plăcut

Deodorantul Biotherm

Un deodorant roll-on 100% natural, fără aluminiu, Biotherm Homme Day Control Natural Protect este o sinteză de ingrediente naturale care te protejează în mod eficient, lăsând în același timp pielea să respire. Nelipicios, cu un efect pudrat care lasă pielea moale și fină, deodorantul Biotherm o să îți devină cel mai bun prieten. În plus, este eco, precum stilul de viață ales de tine. Un deodorant pe care trebuie să îl ai!

Deodorantul poate fi comandat aici.

Deodorant Spray fără aluminiu

Deodorantul spray cu minerale de la Marea Moartă, alantoină hrănitoare și panthenol, fără aluminiu, alcool și coloranți are acțiune de protecție 24 de ore. Deodorantul, fără săruri de aluminiu si alcool, previne proliferarea bacteriilor cauzatoare de miros. Formula blândă combină mineralele complet naturale de la Marea Moartă cu ingrediente calmante, pentru a preveni iritarea pielii atât de sensibile de la subraț. Pentru o senzație plăcută de prospețime și protecție eficientă, timp de 24 ore! Se poate utiliza ca îngrijire de bază inclusiv pentru pielea cu psoriazis sau eczeme. Alantoina stimulează vindecarea rănilor si regenerarea celulelor. Reduce iritațiile pielii, fiind foarte prietenoasă cu aceasta. Glicerina are rol de retenție al apei, acționează la nivelul barierei protectoare al acesteia, netezește pielea și îi mărește elasticitatea. Are o capacitate extrem de ridicată de hidratare. Panthenolul are efect hidratant, antiinflamator și împotriva iritațiilor. Stimulează vindecarea rănilor, are proprietăți calmante și regenerante, stimulând elasticitatea.

Deodorantul poate fi comandat aici.

Deodorant Nivea Fresh Fruit

Noul deodorant spray NIVEA Fresh Fruity oferă o senzație de prospețime și revigorare care durează întreaga zi. Formula inovatoare fără aluminiu îmbină protecția eficientă cu îngrijirea delicată pentru zona sensibilă a subrațului. Astfel, te bucuri atât de protecție de încredere împotriva transpirației timp de 48 de ore, cât și de un parfum fructat și răcoritor pe tot parcursul zilei.

Deodorantul poate fi comandat aici.

Deodorant Roll-On cu extract de aloe vera

Acest deodorant cu un parfum ușor și delicat este eficient, dar blând pe piele, fără săruri de aluminiu. Formula este îmbogățită cu suc de aloe, care protejează și calmează pielea, nu conține alcool și este, de asemenea, ideal pentru utilizare după îndepărtarea parului.

Deodorantul poate fi comandat aici.

Deodorant cu lapte de ovăz

Acest deodorant fără alcool, cu un parfum delicat poate fi utilizat și după epilare. Îmbogățit cu lapte de ovăz de la Palatul Massaini, protejează și hidratează pielea într-un mod natural fără a bloca transpirația naturală și lasă un sentiment minunat de prospețime și curățenie.

Deodorantul poate fi comandat aici.

Sursa foto prima pagină New Africa/Shutterstock